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26 Şubat 2022 Cumartesi 01:02:00 - Güncelleme:26 Şubat 2022 Cumartesi 01:03:00

Adalet Bakanı Bozdağ'dan Ukrayna'dan tahliye açıklaması

Kaynak: AA

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine başlandığını duyurdu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine başlandığını bildirdi.

Bozdağ, sosyal medya hesabından, "Ukrayna'daki vatandaşlarımızı kurtarmak için karadan tahliyeler başlatıldı. İnşallah her bir vatandaşımız, sağ salim ülkemize getirilecektir. Bugün nerede darda bir Türk vatandaşı varsa onun yardımına koşan güçlü bir Türkiye vardır. Allah, devletimize ve milletimize zeval vermesin." açıklaması yaptı.

Etiketler : adalet bakanı Bozdağ sosyal medya
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