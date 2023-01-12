12 Ocak 2023 Perşembe 17:49:00 - Güncelleme:12 Ocak 2023 Perşembe 17:49:00
Adalet Bakanı Bozdağ'dan PKK/YPG destekçilerinin İsveç'teki provokasyonlarına ilişkin açıklama
Adalet Bakanı Bozdağ, "İsveç'in başkenti Stockholm'da bölücü terör örgütü teröristlerinin Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik alçakça saldırısını lanetliyorum." dedi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "İsveç'in başkenti Stockholm'da bölücü terör örgütü teröristlerinin Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik alçakça saldırısını lanetliyorum." dedi.
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