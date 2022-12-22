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22 Aralık 2022 Perşembe 10:12:00 - Güncelleme:22 Aralık 2022 Perşembe 10:12:00

Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'kadına şiddet ve çocuk istismarı' genelgesi

Kaynak: AA

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Genelgede, kadına yönelik şiddet ile çocuk istismarı suçlarına ilişkin soruşturmaların titizlikle yürütülmesi gerektiğine işaret edildi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kadına yönelik şiddet ile çocuk istismarı suçlarına ilişkin soruşturmaların titizlikle yürütülmesi ve bu konulardaki soruşturmaların Adalet Bakanlığına bildirilmesine ilişkin bir genelge yayımladı.

Bakan Bozdağ tarafından başsavcılıklara gönderilen genelgede, kadın, çocuk, aile ve sosyal hayata doğrudan etki eden, özellikle mağdur ve şüphelilerin nitelikleri nedeniyle toplumda ayrıca hassasiyet oluşturan suçlara ilişkin soruşturmaların etkin şekilde yürütülmesinin önem taşıdığına dikkat çekildi.

Genelgede kadın ve çocuklara karşı işlenen, aile ve sosyal hayata doğrudan etki eden, özellikle mağdur ve şüphelilerin nitelikleri nedeniyle toplumda ayrıca hassasiyet oluşturan suçlarla ilgili soruşturmalar konusunda, dosyaya bakan Cumhuriyet savcısı tarafından derhal Cumhuriyet başsavcısına bilgi verilmesi istendi.

Genelgede Cumhuriyet başsavcılarınca, bu suçların soruşturma süreçlerinin titizlikle takip edilerek, etkin soruşturma yapılmasına yönelik her türlü tedbirin alınması gerektiği vurgulandı.

"KAMUOYUNUN AYDINLATILMASI İÇİN BAKANLIĞA BİLGİ İLETİN"

Adalet Bakanlığının, gerekli araştırmaları yaparak çözüm önerileri geliştirmek ve mevzuat hazırlıkları yapmakla görevli olduğu hatırlatılan genelgede, "Adalet Bakanlığının, ülke genelini ilgilendiren olaylarda kamuoyunu bilgilendirebilmesi, ilgili bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonu sağlayabilmesi amacıyla, söz konusu soruşturmalar hakkındaki bilgilerin Cumhuriyet başsavcısı tarafından derhal Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesi" istendi.

Genelgede kadına ve çocuklara yönelik suçlarla ilgili olarak soruşturma süreçlerine ilişkin mahallinde basın sözcülüğü ve medya iletişim büroları vasıtasıyla gerekli bilgilendirme faaliyetlerinin de geciktirilmeksizin yapılması gerektiğine işaret edildi.

Etiketler : adalet bakanlığı cinsel istismar genelge
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