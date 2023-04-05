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05 Nisan 2023 Çarşamba 10:00:00 - Güncelleme:05 Nisan 2023 Çarşamba 10:00:00

Adalet Bakanı Bozdağ'dan Avukatlar Günü mesajı

Kaynak: AA

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutladı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından Avukatlar Günü'ne ilişkin paylaştığı mesajda, "Hak arama, hakkı savunma ve savunma hakkını kullanma vazifelerini yerine getiren avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyorum. Depremde vefat eden avukatlarımız başta olmak üzere vefat etmiş tüm avukatlarımızı saygı, rahmet ve dua ile anıyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler : bekir bozdağ 5 nisan avukatlar günü mesaj

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