Adalet Bakanı Bozdağ'dan Avukatlar Günü mesajı
Kaynak: AA
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutladı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından Avukatlar Günü'ne ilişkin paylaştığı mesajda, "Hak arama, hakkı savunma ve savunma hakkını kullanma vazifelerini yerine getiren avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyorum. Depremde vefat eden avukatlarımız başta olmak üzere vefat etmiş tüm avukatlarımızı saygı, rahmet ve dua ile anıyorum." ifadelerini kullandı.
Hak arama,hakkı savunma ve savunma hakkını kullanma vazifelerini yerine getiren avukatlarımızın #5NisanAvukatlarGünü'nü kutluyorum.— Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) April 5, 2023
Depremde vefat eden avukatlarımız başta olmak üzere vefat etmiş tüm avukatlarımızı saygı,rahmet ve dua ile anıyorum.
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