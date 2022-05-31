Adalet Bakanı Bozdağ: Kira ihtilaflarının tamamını arabulucuya gönderme konusunda kararlıyız

Bakan Bozdağ, Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Yozgat Personel Eğitim Merkezi'nin Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, eğitimin her işin başı olduğunu söyledi.

Türkiye'de her işi ileri taşımanın yolunun o işi liyakatli insanlara emanet etmekten, liyakatli insanı yetiştirmenin yolunun da eğitimden geçtiğini belirten Bozdağ, AK Parti iktidarları döneminde eğitime büyük önem verdiklerini bildirdi.

Eğitim merkezinin personel yetiştirilmesinde önemli bir görevi yerine getireceğine işaret eden Bozdağ, merkezin faaliyete başlamasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Yargı mensuplarının eğitimi için Türkiye Adalet Akademisinin ve eğitim merkezlerinin kurulduğunu hatırlatan Bakan Bozdağ, şöyle devam etti:

"Gelinen zaman içerisinde gördük ki hakim ve savcı yetiştirmede yeni adımlar atmaya ihtiyacımız var, eğitim konusunda yeni adımlar atmaya ihtiyacımız var. Dolayısıyla hakim ve savcı adaylığı sistemini kaldırıyor, yerine hakim ve savcı yardımcılığı müessesini getiriyoruz. Hakim ve savcılık sınavını kazanan her bir evladımızın ataması hakim ve savcı yardımcısı olarak yapılacak. Önce üç ay Adalet Akademisinde temel eğitim, sona hakim ve savcı sınıfına ayrılanların tespiti, sonra araziye, adliyelere gidecekler."

Her eğitici hakime en fazla iki hakim ve savcı yardımcısı atanacağını anlatan Bozdağ, "Hakim ve savcı yardımcılığı lafta olan bir müessese olmayacak, kanunda statüsü olacak. Görevleri kanunda tek tek yazılacak. Usta-çırak ilişkisi içerisinde hakimlerimiz, savcılarımız yardımcılarını yetiştirecek. Hukukla, cezayla ilgili eğitim kısmı bitince Akademiye bir daha çağrılacaklar. İstinaf ve Yargıtay'daki eğitim bitince de son eğitime çağrılacaklar." ifadelerini kullandı.

Bakan Bozdağ, hakim ve savcıların eğitimlerinin ardından kürsüye yetişmiş olarak atanacağını vurguladı.

Hakimler ve Savcılar Kurulunun hakim ve savcı yardımlarının kabulünden sonra soruşturmada, yargılamada, kararda isabet oranının artacağının altını çizen Bozdağ, böylece vatandaşın adaletten beklentisinin karşılanma oranının da yükseleceğini kaydetti.

"Bu denetim, cezalandırma, ayıp arama, açık arama denetimi değil"

Adliyelerin, hakim ve savcıların teftişine yönelik yeni bir adım daha atılacağını bildiren Bakan Bozdağ, bu teftişlerin iki yılda bir yapıldığını ancak uygulamaya bakıldığında uzun zamandır teftişi yapılmayan adliyelerin bulunduğunun görüldüğünü aktardı.

Bakan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Mecliste AK Parti Grubu'nun MHP'yle, Cumhur İttifakı'yla, beraber yapılan çalışmanın içerisinde rehberlik edici adliyelerin teftişini, her mahkeme, savcı veya hakimin iki yılda en az bir defa teftişe tabi tutulmasını zorunlu tutan bir düzenleme getiriyoruz. HSK her yıl ocak ayının ikinci haftasına kadar o sene hangi adliyelerin denetleneceğini ilan edecek ve bu denetimler mahallinde yapılacak. Şimdi UYAP'tan yapılan denetimler var, bu da verimli değil. Mahallinde, hakim ve savcımızın masasında iyi yetişmiş müfettişlerimiz tarafından denetimi yapılarak adeta onlara rehberlik yapılacak. Bu denetim, cezalandırma, ayıp arama, açık arama denetimi değil. Görevi yapanların görevini etkin, verimli, Anayasa ve yasalarımıza uygun bir çerçevede yapmalarını temin etme konusunda rehberlik edici bir adım ve denetim olacak. Amacımız, daha doğruyu yapabilmek, yanlışları azaltabilmektir."

Hakim ve savcıların birinci sınıfa ayrılma şartları arasına en az üç defa meslek içi eğitim programına katılmanın ekleneceğini bildiren Bozdağ, ihtiyari olarak uygulanan meslek içi eğitimin yeni düzenlemeyle yine ihtiyari olacağını söyledi.

Yeni düzenlemelerin pek çok tartışmayı azaltacağının, tarihi nitelikte adımlar olduğunun altını çizen Bozdağ, "Meclisimiz, tatile çıkmadan önce bu değişiklikleri de yasalaştıracaktır." dedi.

Kirayla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Adalet, Ticaret ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarının müşterek bir çalışma yaptığını hatırlatan Bozdağ, ortaya çıkacak formülün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a arz edileceğini, ardından da adımların atılacağını bildirdi.

Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarını artırmanın gerekliliğine inandıklarına dikkati çeken Bozdağ, uzlaştırma ve arabuluculuğun Türkiye'de tuttuğunu söyledi.

Bakan Bozdağ, "Kira ihtilaflarının tamamını arabulucuya gönderme konusunda kararlıyız. Bu noktada çalışmalarımızı devam ettirdiğimizi ifade etmek isterim. Hazırlıklar bittiğinde bu hazırlıklar Mecliste değerlendirilecek ve Meclisimizin kabulü halinde yasalaşacaktır." şeklinde konuştu.

"Milletin adalete erişiminin daha iyi olmasından başka bir hedef gütmedik"

Bakan Bozdağ, Türkiye'de yargının geçtiği yolun zor bir yol olduğunu söyledi.

Geçmiş dönemlerde kağıdın, bilgisayarın olmadığı, daktilonun zor çalıştığı günlerden bugünkü Türkiye'ye gelindiğini vurgulayan Bozdağ, belediye binalarının alt katlarında, hükümet konaklarının köşesinde, kahvehaneden bozma yerlerden bugünkü adliyelere ulaşıldığını dile getirdi.

Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek'in Adalet Bakanlığı döneminde Türkiye'de ilk defa yerel mimariyle kamu binaları yapma geleneğinin başladığını aktaran Bozdağ, bugüne kadar 276 Adalet Sarayı'nın inşa edildiğini bildirdi.

Bozdağ, 2002'de ülke genelindeki adliyelerin kapalı alanının 569 bin metrekare olduğunu, bu rakamın 5 milyon metrekareye ulaştığını ifade etti.

Milletin adalete erişiminin daha iyi olmasından başka bir hedef gütmediklerini söyleyen Bozdağ, hakim ve savcı sayısının da 23 bine yükseldiğini aktardı.

Adalet Bakanı Bozdağ, Ağrı, Bingöl, Kars ve Kırklareli'nde idare mahkemelerinin kurulacağını da bildirdi.

Ülke genelinde 71 ilde faaliyet gösteren Adli Tıp Şubelerinin, ağır ceza merkezi olan yerlerde de yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini belirten Bozdağ, "Bir adli olay olduğu zaman, cenazesini almak için Ankara'ya vekillerin ayağına giden Yozgatlılar ve ülkemizin her yerindeki insanlar orada bekliyorlar, yası var, acısı var, bir de orada süren adli işlem var ama şimdi hamdolsun böyle bir beklenti yok, anında vatandaşımızın ihtiyacına cevap veren bir adımı attık." diye konuştu.

Teknoloji konusunda da yapılanları anlatan Bozdağ, "Karbon kağıdı için avukattan para isteyen Türkiye'den her hakim ve savcısına diz üstü bilgisayar veren Türkiye" dönemine gelindiğini vurguladı.

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminin (UYAP) geliştirildiğini bildiren Bozdağ, UYAP'ın, 52 kamu kurum ve kuruluşuyla 162 alanda entegrasyonun sağlandığını, bunun yargılamaları hızlandırmada önemli bir adım olduğunu kaydetti.

"İstinaf, yargılamaları hızlandıran çok önemli bir fonksiyon icra ediyor"

Kamuoyunda istinaf mahkemelerinin yargılamaları uzattığı gibi bir algı yaratılmaya çalışıldığını da dile getiren Bozdağ, "Ama rakamların tamamı bunu tekzip ediyor. İstinaf, yargılamaları uzatan değil, esasında yargılamaları hızlandıran çok önemli bir fonksiyon icra ediyor ve oradan verilen kararlardan temyiz hakkı olanların önemli bir kısmının da temyize tabi tutulmadığını görüyoruz. Bu, vatandaşlarımızın kararlardan memnuniyetini de ortaya koymaktadır." görüşünü paylaştı.

Hakim ve savcıların büyük fedakarlıkla görev yaptığını vurgulayan Bakan Bozdağ, hakim ve savcıların hakkı tespit edip, sahibine teslim etme konusunda büyük özveriyle görev yaptığını dile getirdi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, şöyle devam etti:

"Özveriyle çalışan, hakim ve savcılarımıza, yargı mensuplarımıza kimi olaylar üzerinden, kimi davalar üzerinden büyük bir saldırı kampanyasını da görüyoruz. Saygısızlığa, hakaret diline varan ve konuşana da yakışmayan onca haksız ifadeler, hakaretler, yakıştırmaları da görüyoruz. Buradan bir kez daha ifade etmek isterim, hakim ve savcılarımız hiçbir siyasinin veyahut hiçbir kesimin, hiçbir kişinin, hiçbir grubun şamar oğlanı değildir, olmayacaktır."

Bu tür saldırılar karşısında hakim ve savcıların hakkını ve hukukunu korumanın Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanı ve Adalet Bakanı olarak kendisinin ve hükümetin ortak görevi olduğunun altını çizen Bozdağ, her türlü saygısızlık, hakaret ve tehdit karşısında seslerini yükselttiklerine, yargı mensuplarının ve Türkiye'nin şahit olduğunu söyledi.

"Yüzlerine de ikili görüşmelerde söylüyoruz"

Adalet Bakanı Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Avrupa'dan gelenlere de söylüyoruz, Türkiye'nin cezaevlerinde bugün 315 bin civarında vatandaşımız var. İki kişiyle ilgileniyorlar. Madem, insan hakları, hak, hukuk, adalet diyorsunuz, cezaevlerinde 315 bin civarında vatandaşımız var, bunların hak ve hukukuna ilişkin bir şikayet gelmedi mi? Niye onlarla ilgilenmiyorsunuz? Kimsenin onlarla ilgili bir derdi yok. Onların hak ve hukukuna dair söyledikleri tek cümle duymadık. Yüzlerine de ikili görüşmelerde söylüyoruz. Şimdi de bakıyoruz, iki elin parmağını geçmeyecek dava konusuyla ilgili işlerden dolayı her yıl neredeyse 20 milyon civarında adli işlem ve karara imza atan hakim ve savcılarımızı haksız suçlamalara kimsenin muhatap kılmaya hakkı yoktur. Onlar konuşamıyorlar, kararlarıyla konuşuyorlar. Keşke onlara cevap verme hakkı versek, eminim ki bu haksızlığı yapanlara hakkı da haddi de öğretirler. Onların adına biz onların hukukunu korumaya gayret edeceğimizi ifade etmek isterim."

Fiyatları etkileme ve stokçulukla ilgili cezaların artırılacağını anımsatan Bozdağ, bu suçlarda tutuklama yasağının kaldırılacağını dile getirdi. Bozdağ, gündemde olan yeni yasa değişikliğiyle, Tapu Sicil Müdürlüklerinin yanı sıra noterliklerde de tapu devir, alım, satım işlemlerinin yapılabileceğini kaydetti.

Cemil Çiçek'in ismi Eğitim Merkezi'ne verilecek

Törene katılan Cemil Çiçek'in Yozgat'a ve Türkiye'ye büyük hizmetler yaptığını ifade eden Bozdağ, Yozgat Personel Eğitim Merkezi'ne Cemil Çiçek'in isminin verileceğini bildirdi.

"Değişim, dönüşüme uğrayan kurumların başında yargı geliyor"

Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Çiçek de eğitim merkezinin önemli bir hizmet olduğunu söyledi.

Çiçek, Türkiye'de son 20 yılda en fazla değişime, dönüşüme uğrayan kurumların başında yargı hizmetlerinin geldiğini belirtti.

Yargı hizmetlerinde yapılanları anlatan Çiçek, Türkiye'de yargı mensubu olmanın fedakarlık olduğunu vurguladı.

Yargıdaki fiziki imkanlar ile özgürlük hakları konusunda geçmişle kıyas edilemeyecek bir duruma gelindiğini ifade eden Çiçek, "Biz bunları tabiri caizse denetimli serbestlik altında bir iktidar döneminde yaptık. Belki pazar günü sandıkta rey verildi ama pazartesi günü Ankara'da nelerle karşılaştığımızı bir Allah bilir, bir de biz biliriz." sözlerini sarf etti.

Konuşmaların ardından Bakan Bozdağ ve Cemil Çiçek eğitim merkezinin açılışını yaptı.

Törene, Yozgat Valisi Ziya Polat, HSK Başkanvekili ve İkinci Daire Başkanı Mehmet Akif Ekinci, HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, HSK, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay üyeleri, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak ve yargı mensupları katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise törene gönderdiği mesajda, eğitim merkezinin, adalet hizmetlerini yerine getirmek üzere yetkin insan kaynağının yetişmesini sağlayacağını belirtti.

Yozgat Personel Eğitim Merkezi

Bozdağ tarafından 2017'de temeli atılan eğitim merkezi, 50 bin 725 metrekare alan üzerine inşa edildi. Tesiste, 12 derslikte aynı anda 504 kişiye eğitim verilebiliyor. Eğitim merkezinde 104 kişilik amfi salon, 442 kişilik konferans salonu, yabancı dil sınıfı ve interaktif sınıf bulunuyor. Merkezde ayrıca personelin mesleğe yönelik pratiklerinin geliştirilmesi için UYAP, duruşma, ön büro, mahkeme salonu da yer alıyor. Kütüphanenin de bulunduğu merkezde, spor etkinlikleri için sosyal alanlar yer alıyor.