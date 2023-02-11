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11 Şubat 2023 Cumartesi 14:15:00 - Güncelleme:11 Şubat 2023 Cumartesi 14:15:00

Adalet Bakanı Bozdağ, Diyarbakır'da kurulacak konteyner kent alanını inceledi

Kaynak: AA

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Adalet Bakanı Bozdağ, "675 konteyner kurulacak. Alt ve üst yapısı vatandaşlarımızın rahat şekilde hayatlarını idame ettirecekleri standartlara göre yapılacaktır. Yine büyük bir çadır kent ayrıca oluşturacağız." dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'da depremzedeler için konteyner kent kurulacağını söyledi.

Bakan Bozdağ, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, merkez Kayapınar ilçesindeki Talaytepe Ağız ve Diş Hastanesi karşısında yer alan 30 dönümlük alanda depremzedeler için kurulması planlanan 675 konteynerin yer alacağı alanda incelemelerde bulundu.

Bakan Bozdağ, burada yaptığı açıklamada, Diyarbakır'da enkaz kaldırma çalışmalarının sonuna yaklaşıldığını belirterek, şu ana kadar 2 enkazın tamamının kaldırıldığını, diğer enkazlar ile ilgili çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Depremden uzun süre geçmesine rağmen enkaz altından canlı çıkarılan pek çok vatandaşın olduğunu bildiren Bozdağ, bundan sonraki süreçte dileklerinin enkaz altındaki canlara sağ salim ulaşmak olduğunu dile getirdi.

Bozdağ, çalışmaların büyük titizlikle sürdürüldüğünü vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Oturulamayacak derecede olan, yıkılan binalarla ilgili de burada yaşayan vatandaşlarımızın barınma sorunlarını bundan sonra kalıcı konutlar yapılana kadar veyahut da başka tür çözümler üretilene kadar geçici barınma merkezlerini Diyarbakır'da oluşturuyoruz. Bunlardan biri konteyner kent, bir diğeri çadır kent ve onun dışında da başka tedbirler de alıyoruz. Şimdi bugün burada kurulacak konteyner kentin alanını hep beraber gezdik. Şimdiden çalışmalar başladı. 675 konteyner kurulacak. Alt ve üst yapısıyla vatandaşlarımızın rahat şekilde hayatlarını idame ettirecekleri standartlara göre yapılacaktır. Yine büyük bir çadır kent ayrıca oluşturacağız."

Bakan Bozdağ, Diyarbakır Valiliği ve Koordinasyon Merkezinin barınma sorununu uzun vadeli, geçici süre de olsa karşılayacağını kaydederek, başka tedbirlerin geliştirildiğini, bu tedbirlerin somutlaştırıldıkça vatandaşlarla paylaşılacağını sözlerine ekledi.

Etiketler : deprem bekir boğdağ diyarbakır çadır kent

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