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Başörtüsü teklifi... "Değişiklik kabul edilirse halk oylamasına gitmeyeceğiz"
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24 Aralık 2022 Cumartesi 17:06:00 - Güncelleme:24 Aralık 2022 Cumartesi 17:06:00

Adalet Bakanı Bozdağ: (Başörtüsü teklifi) Değişiklik kabul edilirse halk oylamasına gitmeyeceğiz

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Adalet Bakanı Bozdağ, "(Başörtüsü teklifi) Çok net söylüyoruz, değişiklik 400 ve üzeri bir oyla kabul edildiği zaman halk oylamasına gitmeyeceğiz." dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "(Başörtüsü teklifi) Çok net söylüyoruz, değişiklik 400 ve üzeri bir oyla kabul edildiği zaman halk oylamasına gitmeyeceğiz." dedi.

Etiketler : adalet bakanı bekir bozdağ başörtüsü halk oylaması
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