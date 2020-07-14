Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Sultan Fatih'in huzurunda: Vasiyetin emin ellerde
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ayasofya'nın tekrar ibadete açılmasının ardından Fatih Sultan Mehmet'in kabrini ziyaret etti.
Danıştay'ın, Ayasofya'yı müze yapan Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile caminin tekrar ibadete açılması büyük sevince neden olmuştu.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesi olan Ayasofya'nın aslına rücu etmesinden sonra Fatih Sultan Mehmed Han'ın kabrini ziyaret etti.
''VASİYETİN EMİN ELLERDE''
O anları sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Gül, gönderisine şu notu ekledi:
Bir çağ kapatıp yeni bir çağ açan Sultan Fatih'in manevi huzurunda. Fethin 567. yılında, Ayasofya'nın zincirlerinin kırıldığına şahit olmanın sevinciyle... Vasiyetin emin ellerde.
Bir çağ kapatıp yeni bir çağ açan Sultan Fatih'in manevi huzurunda.— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) July 14, 2020
Fethin 567. yılında, Ayasofya'nın zincirlerinin kırıldığına şahit olmanın sevinciyle...
Vasiyetin emin ellerde. pic.twitter.com/SquxcmJNxJ
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