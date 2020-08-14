Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi dışlamaya kimsenin hakkı yoktur
Kaynak: DHA-AA
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri sonrası rahatsızlığını dile getirenlere Bakan Gül'den tepki geldi. Bakan Gül açıklamasında 'Akdeniz'de en uzun kıyısı olan Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de dışlamaya kimsenin hakkı yoktur. Türkiye uluslararası hukuk çerçevesinde deniz yetki alanın her türlü faaliyetini sürdürecektir' dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yunanistan ile Mısır arasında gerçekleştirilmeye çalışılan 'münhasır ekonomik bölge' anlaşması uluslararası hukuka aykırıdır. Türkiye'yi, en uzun kıyı şeridi olmasına rağmen, Doğu Akdeniz'den dışlama girişimlerinin uluslararası hukukta yeri yoktur. Doğu Akdeniz'de Türkiye'siz yürütülmeye çalışılan enerji politikalarının uluslararası hukuk nezdinde tutar hiçbir tarafı yoktur" dedi.
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