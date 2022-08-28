Açılışından bugüne 2 milyondan fazla araç geçti... 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ekonomik etkileri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ekonomik etkilerini açıkladı.

Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun saatler süren yolculuğu 6 dakikaya düşürdüğünü vurguladı.

Bakan Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışından bugğne kadar 2 milyon araç kullandığını, 27,8 Milyon Taşıt-Km yol tasarrufu ve 3,6 Milyon saat zaman tasarrufu sağlandığını vurguladı.