Acılar, onu durduramadı! Afetten kurtulan duru, bir kez daha şampiyon

Acılar, onu durduramadı! Afetten kurtulan duru, bir kez daha şampiyon

GEÇEN YIL DA BİRİNCİ OLMUŞTU

Antalya'da 45 ülkeden 164 öğrencinin katılımıyla geçen yıl gerçekleştirilen Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nda altın madalya kazanarak şampiyon olan Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Özer, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depreme ailesiyle yakalandı. Depremde birçok tanıdığını kaybeden ve evleri ağır hasar gören Duru, daha sonra İzmir'e taşındı. Bornova ilçesindeki özel bir koleje kabul edilen Duru Özer, yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen çalışmaya devam etti.

ANNEANNESİNİN YANINDA KALIYOR

Özer, İsveç'in Lund kentinde 52 ülkeden 189 öğrencinin katılımıyla düzenlenen 3. Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nda da altın madalyanın sahibi olmayı başardı. Doktor olan anne ve babasının Kahramanmaraş'ta görevlerini sürdürmesi nedeniyle kardeşleriyle İzmir'de anneannesi ve dedesinin yanında kalan Duru Özer, ortaokuldayken matematik olimpiyatıyla ilgilendiğini lisede bilgisayara yöneldiğini söyledi. Özer, "Bilgisayara girdikten sonra da aslında çok sevdiğimi gördüm" dedi.