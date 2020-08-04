Açıköğretim Psikoloji programı için hazırlanan rapor Başkan Erdoğan'a sunuldu
Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, açıköğretim psikoloji lisans programları hakkındaki görüş ve değerlendirmelerini içeren ön raporunu tamamlayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu.
Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, açıköğretim psikoloji lisans programları hakkındaki görüş ve değerlendirmelerini içeren ön raporunu tamamlayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu.
Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu bugün toplandı.
Toplantının ardından Kurul'un Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Kurulumuz bugün gerçekleştirilen toplantıda bazı üniversitelerimiz bünyesinde açılmış bulunan açıköğretim psikoloji lisans programları hakkındaki görüş ve değerlendirmelerini içeren ön raporunu tamamlayarak, Sayın Cumhurbaşkanımıza arz etmiştir." ifadesine yer verildi.
- Açıköğretim Psikoloji programı için hazırlanan rapor Başkan Erdoğan'a sunuldu
- İçişleri Bakanlığı: Evinde izolasyona tabi tutulanların ilk 7 gün şartlara uyup uymadıkları denetlenecek
- AK Parti Sözcüsü Çelik: Kardeş Lübnan halkının ve Beyrutluların yanındayız
- TÜBİTAK Başkanı Mandal'dan evinin elektriğini üreten öğrenciye ziyaret
- Sağlık Bakanı Koca: Yeni hasta sayısındaki yükselme ciddi
- Türkiye'den Kıbrıs'a ileri teknolojilerle donatılmış 100 yataklı pandemi hastanesi müjdesi