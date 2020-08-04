Açıköğretim Psikoloji programı için hazırlanan rapor Başkan Erdoğan'a sunuldu

Açıköğretim Psikoloji programı için hazırlanan rapor Başkan Erdoğan'a sunuldu

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, açıköğretim psikoloji lisans programları hakkındaki görüş ve değerlendirmelerini içeren ön raporunu tamamlayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu.

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu bugün toplandı.

Toplantının ardından Kurul'un Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Kurulumuz bugün gerçekleştirilen toplantıda bazı üniversitelerimiz bünyesinde açılmış bulunan açıköğretim psikoloji lisans programları hakkındaki görüş ve değerlendirmelerini içeren ön raporunu tamamlayarak, Sayın Cumhurbaşkanımıza arz etmiştir." ifadesine yer verildi.