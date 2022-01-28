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28 Ocak 2022 Cuma 19:56:00 - Güncelleme:28 Ocak 2022 Cuma 19:56:00

Açık cezaevlerindeki hükümlülerin izin süreleri uzatıldı

Kaynak: AA

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Açık cezaevlerindeki hükümlülerin, Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki izin sürelerinin, 31 Ocak'tan itibaren 2 ay daha uzatıldığı duyuruldu.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün önerisi üzerine açık cezaevlerindeki hükümlülerin izin sürelerinde düzenlemeye gidildi.

Açıklamada, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki Kovid-19 izin sürelerinin, 31 Ocak'tan itibaren 2 ay uzatıldı denildi.

Etiketler : Adalet Bakanlığı açık ceza infaz Kovid-19 ceza infaz Sağlık Bakanlığı açık cezaevleri
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