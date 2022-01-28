Açık cezaevlerindeki hükümlülerin izin süreleri uzatıldı
Kaynak: AA
Açık cezaevlerindeki hükümlülerin, Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki izin sürelerinin, 31 Ocak'tan itibaren 2 ay daha uzatıldığı duyuruldu.
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün önerisi üzerine açık cezaevlerindeki hükümlülerin izin sürelerinde düzenlemeye gidildi.
Açıklamada, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki Kovid-19 izin sürelerinin, 31 Ocak'tan itibaren 2 ay uzatıldı denildi.
- Açık cezaevlerindeki hükümlülerin izin süreleri uzatıldı
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Rıza Kayaalp ve Taha Akgül'ü kabul etti
- Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası
- Bakanlıktan genelge: Hurda ve atıl araçlar toplanacak
- "Doğal gaz konusunda dünyanın önemli ülkelerinden birisi haline geleceğiz"
- Fransız dergiden Türkiye özel dosyası