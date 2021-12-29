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29 Aralık 2021 Çarşamba 08:31:00 - Güncelleme:29 Aralık 2021 Çarşamba 10:20:00

Acıdan rant çıkardılar! Asiye için yasadışı yardım kampanyası

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Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'nin tedavisini ve ailenin masraflarını devlet üstlendi. Ancak Gofundme adlı bir sitede yasadışı yardım kampanyası başladı.

Gaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan ve Antalya'da doku nakli yapıldıktan sonra yoğun bakıma alınan Asiye Ateş'in tüm tedavi masraflarını devlet üstlendi. Başkan Erdoğan, Asiye ve ailesi için devlet imkanlarının seferber edildiğini açıkladı. Ancak ABD merkezli Gofundme adlı bir sitede Asiye adına aileden habersiz para toplanıyor.

41 KİŞİDEN 1100 DOLAR BAĞIŞ

5 gün önce Elif Ercanlı adlı bir kişi tarafından başlatılan kampanyaya dün 17.00 itibarıyla 41 kişi toplam 1100 dolar bağış yaptı. Bağışta bulunan kişilerin ismi gizlendi. Gofundme'ye Türkiye'den üye olunması yasak ancak yurt dışında yaşayanlar üye olabiliyor. Toplanan bağışın belli bir yüzdesini site ile kampanyayı başlatanlar paylaşıyor. AKŞAM, hiçbir iletişim bilgisi bulunmayan siteye mesaj bıraktı, ancak baskı saatimize kadar geri dönüş olmadı. Gofundme'de, Türkiye'den bazı hayvan dernekleri de yardım kampanyası yapıyor.

'MUCİZE ÇOCUK BEKLİYOR'

Gofundme'da, Asiye ile ilgili bölüm şöyle: "Asiye Mucize çocuk. Asiye'nin ailesi finansal olarak zorluklar yaşıyor. Sizin yardımlarınız sayesinde Asiye'ye uygun bir tedavi ve fırsatı sağlanacaktır."

KÖPEĞİN SAHİBİ PATRON TUTUKLANDI

Tutuksuz yargılanan Asiye'nin babasının eski patronu, site yöneticisi ve pitbullun sahibi Mustafa E. ile Süheyla K., yeni deliller kapsamında dün gözaltına alındı. Şüpheliler, "nitelikli kasten yaralama" suçundan tutuklandı. Tutuklu sayısı 5'e çıktı.

Etiketler : pitbull Asiye Gaziantep
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