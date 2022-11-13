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13 Kasım 2022 Pazar 10:11:00 - Güncelleme:13 Kasım 2022 Pazar 10:11:00

AB'nin KKTC açıklamasına AK Parti'den tepki

Kaynak: AA

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Birliği (AB) tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olmasına ilişkin yaptığı açılamanın haksız ve ikiyüzlü olduğunu belirterek, 'AB, Kıbrıs konusunda Yunanistan ve GKRY'nin peşinde sürüklenmektedir. O yüzden bu açıklamalar, yok hükmündedir' dedi.

Çelik, sosyal medya hesabından, KKTC'nin TDT'ye gözlemci üyesi olmasına AB'den gelen eleştirilere ilişkin açıklama yaptı.

"AB tarafından KKTC'nin TDT'ye gözlemci üye olmasına ilişkin yapılan açıklama haksız ve ikiyüzlü bir açıklamadır. AB Kıbrıs konusunda Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi peşinde sürüklenmektedir." değerlendirmesinde bulunan Çelik, bu açıklamaların yok hükmünde olduğunu vurguladı.

Ömer Çelik, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Türkleri uluslararası toplumun saygın bir üyesidir. KKTC'nin TDT'ye gözlemci üye olması doğru ve son derece doğal bir durumdur. AB'nin KKTC'yi yok saymaya çalışan tutumu tarihi ve siyasi açıdan ilkesiz bir yaklaşımdır. Cumhurbaşkanı'mızın son olarak TDT toplantısında vurguladığı gibi KKTC'nin hak ve menfaatlerini her zeminde savunmaya devam edeceğiz."

Etiketler : AB AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik KKTC
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