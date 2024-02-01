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01 Şubat 2024 Perşembe 10:15:00 - Güncelleme:01 Şubat 2024 Perşembe 10:15:00

Abla-kardeş birbirine düştü! Akşener, İmamoğlu'na ateş püskürdü: Bizi sansürleyen Beştepe değil saraçhane

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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İP Başkanı Meral Akşener, “Biz bu fevkalade cebbar arkadaşları kapalı kapılar ardında aslan kesilip iş icraata gelince meydana gelemeyişleriyle tanıyoruz.” sözleriyle seçim afişlerine izin vermeyen İmamoğlu'na ateş püskürdü.

İYİ Parti (İP) Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında CHP'yi sert sözlerle eleştirdi. Meral Akşener, seçim kampanyası için hazırlanan afişlerin billboard şirketiyle anlaşma yapmalarına rağmen CHP yönetimindeki İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyelerince asılmamasına tepki gösterdi.

CHP BİZDEN RAHATSIZMIŞ

İP Başkanı Akşener, CHP'li belediyelerle yaşanan billboard krizinin detaylarını anlattı. "Artık açıkça görmeye başladık ki meğer ana muhalefet partisi de bizden çok rahatsızmış" diyen Akşener, billboardlara asmak istedikleri afişlerin, "İstanbul'dan gelen bir telefonla" engellendiğini söyledi. Şirkete 'bunları asmayacaksınız' talimatının verildiğini aktaran Akşener, aynı durumun Ankara ve İzmir'de de yaşandığını anlattı.

CESARETSİZ BUNLAR

Gelen telefonla şirketin korkutulduğunu aktaran Akşener, "Birileri istiyor ki billboardsuz, seçim kampanyası yapalım. Bu engeli çıkaran iktidar değil, ana muhalefet. Bizi sansürlemek isteyen Beştepe değil, Saraçhane. Ne kadar da ilginç değil mi? Gelen telefonla şirket korkutulmuş. Şeffaflık abidesi kesilen bu belediyeden bize gönderilen ne bir ret, ne de bir onay yazısı oldu. Bu kepazeliğin ihalesini şirket üzerine yıkarlarsa hiç şaşmayacağız. Şirkete telefon açan fevkalede cebbar arkadaşları kapalı kapılar ardında aslan kesilip, iş yapmaya gelince meydana çıkmaya cesaret edemeyişiyle tanıyoruz zaten. Sonra da, eş başkanlık deyince alınıyorlar" diye konuştu.

PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM

Akşener, İP ile AK Parti arasında bir ilişki olduğunu iddia eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de şu sözlerle seslendi: "Bunun cevabını vermek zorundasınız muhterem. Referandum döneminde Kılıçdaroğlu'na gidin sorun, Akşener'e 1 kuruş yardım yapmış mı? Bunun cevabını vereceksiniz. Bu işin peşini bırakmayacağım. Bunlar lafa gelince Cumhuriyet'imize sahip çıkıyormuş gibi yaparlar. Cumhuriyeti 100 yıllık yıkım ve zulüm olarak gören DEM'li kafaların kuyruğundan ayrılmaz. Herkes haddini, hududunu bilecek."

Etiketler : meral akşener ekrem imamoğlu seçim afiş billboard iyi parti chp
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