NATO'nun silahı ile şımardı

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05 Haziran 2022 Pazar 08:41:00 - Güncelleme:05 Haziran 2022 Pazar 08:41:00

ABD'yi arkasına alarak yine tehdit etti: Türkiye ile savaşmak için hazırız

Kaynak: Akşam Gazetesi

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Türkiye'nin Suriye'ye operasyon işaretiyle panikleyen Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde liderlerinden "Mazlum Kobani" adlı Ferhat Abdi Şahin yaptığı açıklamada, ''Türkiye ile savaşmak için hazırız'' ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde liderlerinden Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin Türkiye'nin gerçekleştireceği sınır operasyonun korkusu sordu. Suriye topraklarında gayrimeşru varlıklarını sürdüren ve her fırsatta DEAŞ ile savaşıyoruz bahanesine sığınan Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) sözde Genel Komutanı "Mazlum Kobani" Türkiye'nin kendilerine yönelik düzenleyeceği operasyon hakkında küstah açıklamada bulundu.

'ERDOĞAN'I CİDDİYE ALIYORUZ'

Terörist Şahin yaptığı açıklamada, "Erdoğan'ın tehditlerini ciddiye alıyoruz. Sadece şu an değil, önceki seferlerde de ciddiye almıştık. Tehditlerinde gayet ciddiler. Eğer tarafları ikna ederlerse ve saldırıların alt yapısını bulurlarsa saldırırlar. DSG olarak uzun bir süredir bu savaş için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Resulayn ve Tel Abyad'da yaşananlardan sonra biz direnişe hazırlanıyoruz, öncekinden daha güçlüyüz. Halk bizimle birlikte direnecek. Sert, zor bir savaş olacak. Türkiye'nin kazanacağına inanmıyorum" dedi.

Teröristbaşı Şahin, 2017'de Türk jetleri tarafından vurulan Karaçok Dağı bölgesini ABD'li komutanlarla kol kola gezerek incelemişti.

AMERİKA'NIN DESTEĞİ VAR

Teröristbaşı Şahin, 'Türkiye ile savaşmak için hazırız. Öncekinden daha güçlüyüz. ABD ve başka ülkelerden silah yardımı alıyoruz. Bu konuda Amerika ile görüşmelerimiz var. Onlar da harekata karşı. Rusya ile de diyaloğumuz var' ifadelerinde bulundu.

HEDEF TEL RIFAT VE MÜNBİÇ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; dün AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada operasyon mesajını yineleyerek, hedefin Tel Rıfat ve Münbiç olduğunu söylemişti.

Etiketler : PKK/YPG Mazlum Kobani Ferhat Abdi Şahin Recep Tayyip Erdoğan
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