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21 Haziran 2019 10:15 | Cuma

ABD'ye tarihi mesaj: S-400'ler 15 Temmuz'da gelebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı gazetecilerle yaptığı toplantıda S-400'ler için Temmuz ayının ilk yarısına işaret etti. Bu açıklamayla birlikte S-400'lerin 15 Temmuz'da teslim alınması ihtimali yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

Türkiye ile ABD arasında adeta bir 'bağımsızlık' çizgisine sürüklenen S-400'lerle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan son açıklama sürecin 'geri dönülemez' noktada olduğunu bir kez daha teyit etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki uluslararası basın kuruluşlarının temsilcileriyle Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşme sırasında kendisine yöneltilen S-400 sorusuna da yanıt veren Erdoğan, "S-400 konusu bitmiştir, önümüzdeki ay ilk 15 günde teslimatlar başlayacak" açıklamasında bulundu.

NATO neden daha güçlü bir Türkiye istemiyor?

Türkiye'nin bir NATO ülkesi olarak Rusya'dan hava savunma sistemi alması uzun süredir tartışılıyor. Bu tartışmalar sırasında ABD, Türkiye'yi bir çok kez açıktan tehdit etti, yaptırım kartını masaya sürdü. Son olarak Türkiye'nin parasını ödediği ve en başından beri yer aldığı F-35 projesinde de 'dışarı' itilmesi ABD'li yetkililerce dile getirildi.

"NATO üyesi bir ülkenin hava savunmasının güçlü olmasını en çok NATO'daki ortaklarının istemesi gerekir" tezini işleyen Türkiye, bu süreçte hem NATO'daki muhataplarına hem de ABD'li yetkililere 'Ortak çalışma grubu kurulsun ve kafalardaki tüm soru işaretleri giderilsin" teklifine de yanıt alamadı.

15 Temmuz'da ABD FETÖ'cülerle birlikte hareket etti

Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana yaşadığı en büyük tehlike olan 15 Temmuz FETÖ'cü hain kalkışmada da ABD ön plandaydı. ABD'li isimlerin darbeyle ilgili olarak Büyükada'da yaptığı toplantılar, İncirlik başta olmak üzere Türkiye'deki ABD üslerinde bulunan ABD'li askerlerin darbeye dahli, FETÖ elebaşı ve avenelerinin sınır dışı edilmeyip korunması ve Türkiye'den kaçan darbecilere ABD tarafından kucak açılması gibi süreçler Türkiye-ABD arasındaki 'stratejik ortaklığa' ciddi zararlar verdi.

Bunlarla yetinmeyen ABD, doları koz olarak kullanması, Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan'a yığınak yapması, Ege'de Yunanistan'ı Türkiye'ye karşı kışkırtması, Doğu Akdeniz'de Rumlarla hareket etmesi, güneyimizde bir Kürt devleti kurulması için PKK-PYD'de sınırsız destek vermesi gibi adımlarla ne ortaklığa, ne de dostluğa sığmayacak adımları peş peşe attı.

S-400'ler 15 Temmuz'da teslim alınsın

ABD'nin Türkiye'yi 'çevrelemesi' adımlarının ardından kendisine günümüzün en iyi hava savunma sistemini edinmek gibi bir hedef belirleyen Türkiye, bu konuda Rusya ile sürdürdüğü görüşmeleri S-400'lerin alınması konusunda nihayetlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Temmuz ayısının ilk yarısında teslimat başlayacak" açıklamasının ardından akıllara sistemin 15 Temmuz'da teslim alınması geldi.

Emekli Tuğgeneral Fahri Erenel, Türkiye'nin S-400'leri böylesine önemli bir tarihte teslim almasının çok büyük anlamlar ifade edeceğini dikkate çekerek, şunları söyledi:

"4 TEMMUZ YA DA 15 TEMMUZ'DA GELEBİLİR"

"Temmuz ayında Türkiye-ABD ilişkilerini doğrudan etkileyen iki çok büyük olay var. Bunlardan biri 4 Temmuz. Hatırlanacağı üzere 2003 yılında ABD'liler tarafından Süleymaniye'de askerlerimizin başına çuval geçirilerek gözaltı hadisesi gibi oldukça tatsız bir olay yaşanmıştı. 4 Temmuz da ikonik bir tarih ancak S-400'lerin teslim alınması için biraz erken kalabilir.

Diğer tarih ise herkesin malumu olan 15 Temmuz. ABD'nin 15 Temmuz'daki tutumuna cevap olarak S-400'lerin bu tarihte teslim alınmasının 'tarihi bir mesaj' olarak niteleyebiliriz. Tamamı teslim alınmasa da 15 Temmuz'da sistemin en azından bir kısmı alınabilir.

Böyle bir adım sadece ABD'ye değil, başta FETÖ olmak üzere Türkiye'nin bütünlüğünü bozmak isteyen tüm güçlere en net mesajlardan biri olacak."

(Yeni Şafak)

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