ABD'ye kaçmışlardı yakalandılar!

İstanbul Eyüpsultan'daki trafik kazasında ölüme sebebiyet verdikten sonra ABD'ye kaçan Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok ABD'de yakalanmışlardı.

Akşam Gazetesi'nin ulaştığı yakalanma anlarına ait görüntüler ilk kez 24'te ekranlarında yayınlandı.

WASHINGTON TEMSİLCİSİ YAVUZ ATALAY DETAYLARI AKTARDI

Eylem Tok ve oğlunun ABD'deki firarı böyle son buldu. Akşam Gazetesi'nin ulaştığı gözaltına alınma anları ise ilk kez 24 TV ekranında yayınlandı. Detayları Akşam Gazetesi Washington Temsilcisi Yavuz Atalay aktardı.

#SONDAKİKA Eylem Tok ve oğlunun ABD'deki firarı böyle son buldu. Gözaltına alınma anları dair görüntüler ilk kez ve sadece 24 TV'de. Detayları Akşam Gazetesi Washington Temsilcisi Yavuz Atalay (@_yavuzatalay) aktarıyor. pic.twitter.com/bqYQ3tMGvS — 24 TV (@yirmidorttv) June 26, 2024





Eylem Tok ve Timur Cihantimur ABD'de hakim karşısına çıktı. Tutukluluğun devamına karar verildi. Türkiye'nin iade talebi kapsamında ABD'de yakalanarak gözaltına alınan Eylem Tok ve Timur Cihantimur ayrı ayrı hakim karşısına çıktı.

İkisinin de tutukluluk halinin devamına hükmedildi, duruşmalar ise ayın sonuna ertelendi.