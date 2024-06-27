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ABD'ye kaçmışlardı yakalandılar!
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27 Haziran 2024 Perşembe 02:14:00 - Güncelleme:27 Haziran 2024 Perşembe 02:14:00

ABD'ye kaçmışlardı yakalandılar! Akşam Gazetesi'nin ulaştığı görüntüler ilk kez 24 TV'de...

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İstanbul'da ölümlü kazaya karışıp aynı akşam Mısır'a, oradan da ABD'ye kaçan sürücü Timur Cihantimur (17) ve annesi Eylem Tok yakalanmıştı. Akşam Gazetesi'nin ulaştığı yakalanma anlarına ait görüntüler ise ilk kez 24 TV ekranlarında yayınlandı.

İstanbul Eyüpsultan'daki trafik kazasında ölüme sebebiyet verdikten sonra ABD'ye kaçan Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok ABD'de yakalanmışlardı.

Akşam Gazetesi'nin ulaştığı yakalanma anlarına ait görüntüler ilk kez 24'te ekranlarında yayınlandı.

WASHINGTON TEMSİLCİSİ YAVUZ ATALAY DETAYLARI AKTARDI

Eylem Tok ve oğlunun ABD'deki firarı böyle son buldu. Akşam Gazetesi'nin ulaştığı gözaltına alınma anları ise ilk kez 24 TV ekranında yayınlandı. Detayları Akşam Gazetesi Washington Temsilcisi Yavuz Atalay aktardı.


Eylem Tok ve Timur Cihantimur ABD'de hakim karşısına çıktı. Tutukluluğun devamına karar verildi. Türkiye'nin iade talebi kapsamında ABD'de yakalanarak gözaltına alınan Eylem Tok ve Timur Cihantimur ayrı ayrı hakim karşısına çıktı.

İkisinin de tutukluluk halinin devamına hükmedildi, duruşmalar ise ayın sonuna ertelendi.

Etiketler : eylem tok timur cihantimur son dakika haberi
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