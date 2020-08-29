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29 Ağustos 2020 Cumartesi 09:03:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2020 Cumartesi 09:11:00

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar: Havada bir güç mücadelesi yaşandı ve Türkiye kazandı

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Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar "Havada bir güç mücadelesi yaşandı ve Türkiye kazandı. Bu önemli bir mesaj Yunanistan'a. Bir diğer tarafıyla şunu da söylemek gerekir. Yunanistan'ın bu şımarık ve ihtiraslı tutumu büyük bir güvensizlik üretiyor" diye konuştu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Navtex" ilan edilen bölgeye yaklaşan Yunanistan'a ait 6 F-16 uçağının, önleme yapılarak bölgeden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar gelişmeyi A Haber'de değerlendirdi.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Yunanistan tarafından bir tacizin de ayın 12'sinde denizde Limnos Fırkateyni ile yapıldığını hatırlatarak şöyle konuştu:

"Limnos Fırkateyni ağır yarayla limana çekilmişti. Mütecaviz hamle kendisi yapmış olması nedeniyle Türkiye Kemal Reis 'te bir hasar oluşmadığı için konunu çok üzerine gitmemişti. Belliki Yunanistan bu tür eylemlerden vazgeçme eğilimi içerisinde değil. Özellikle AB'nin kendisine verdiği desteği ihtirasla ve iştiyakla cevap vermesi. Bir diğer tarafıyla bunun AB ile sınırlı kalmaması. Birleşik Arap Emirlikleri uçaklarının Girit'e gelmesi orada konuşlanması orada beraber tatbikat yapması. Bununla cüretinin azalmaması.Cüretini zaamn zamn deniyor. Yunanistan neyi deniyor? Türkiye'nin gösterdiği mukavameti, caydırıcılığı, kararlılığı cesareti aklınca test ediyor. Askeri anlamda bir takım tatikler üretemeye çalışıyor. Limnos bunlardan bir tanesiydi. Navtex ilan ettiğimiz alanını tacize ederek bir girişim ortaya koydular. Türk Silahlı Kuvvetleri bu tür olası senaryolarla ilgili bütün hazırlıkları yapmış olduğu için anında 8 tane F-16 ile karşılık verdiler. Havada bunla ilgili havada bir güç mücadelesi yaşandı ve Türkiye kazandı. Bu önemli bir mesaj Yunanistan'a . Ama bir diğer tarafıyla şunu da söylemek gerekir Yunanistan'ın bu şımarık ve ihtiraslı tutumu açıkçası büyük bir güvensizlik üretiyor."

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