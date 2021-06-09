"Türkiye yerine PKK'yı tercih etmenin bedelini ödüyor"

Terör örgütü PKK'nın, Irak'ın kuzeyinde son 3 günde düzenlediği saldırılarda 6 peşmerge hayatını kaybetti.

Uzun yıllardır bölgeyi kendine üs edinen terör örgütüne karşı adım atmayan Barzani yönetimi, teröristlere kucak açmanın bedebilini ödüyor.

"BARZANİ, TERCİHLERİNİN BEDELİNİ ÖDÜYOR"

Bölgedeki son durumu TRT Haber'e değerlendiren Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Abdullah Ağar, Barzani'nin önünü alması gereken tehdidin, aslında kendi varoluşunu tehdit ettiğini gördüğünü söyledi.

"Barzani, yapmış olduğu siyasi ve stratejik tercihlerinin bedelini ödüyor" diyen Ağar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"PKK ile hak ettiği şekilde mücadele etmemenin sonuçlarıyla karşı karşıya. Bir gerçek var. PKK adım adım, son derece sistematik bir şekilde bölgede inisiyatifini artırıyor. Barzani bununla mücadele etmek zorunda, çünkü onu yok edecek."

"TÜRKİYE, BAŞKA ÜLKELER GİBİ BARZANİ'Yİ MANİPÜLE ETMEDİ"

"Türkiye, İsrail'in, bazı Avrupa ülkelerinin, ABD'nin ve bir takım Arap devletleriyle İran'ın yaptığı gibi Barzani yönetimini manipüle etmedi. Tam aksine karşılıklı fayda çerçevesinde bir işbirliği istedi. Ancak Barzani, terör örgütüne karşı topa girmedi."

"BARZANİ YÖNETİMİ, TÜRKİYE SAYESİNDE AYAKTA"

"Türkiye, meşru bir güç olarak Barzani yönetimini PKK'ya karşı destekleyecektir. Irak Bölgesel Yönetimi, Türkiye ile birlikte hareket ettiği sürece orada varlığını sürdürebilmiştir. Ancak Barzani, batılılar tarafından kullanılmıştır."

"BARZANİ YÖNETİMİ, TÜRKİYE'NİN YANINDA YER ALMALI"

"Yaşananlar, mücadele etmeden, manipülasyonlar üzerinden bir fayda üretmeye çalışmanın bir bedelidir bu. Barzani, ABD, İsrail, İran, Arap ülkeleri ve AB devletleriyle ilişkiye girerse sonuçları böyle oluyor. Barzani'den Türkmenlere daha çok sahip çıkmasını beklerdim. İyi bir şeyler yapmak için hiçbir zaman geç değildir. Türkiye Cumhuriyeti, kadim ve güçlü bir devlet olduğunu en zayıf olduğu anda bile göstermiştir. Ümit ederim bunu görür ve PKK'ya karşı yanımızda bir pozisyon alır."