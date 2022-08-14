Yunanistan'ın uykularını kaçıran senaryo

Abdülhamid Han Yunanistan'ın uykularını kaçırdı! Gözlerini o tarihe diktiler, masada yeni bir senaryo var
Kaynak: Sabah
Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın göreve başlayacağının duyurulmasından sonra gemiye büyük ilgi gösteren Yunanistan, gemi ilk görev noktasında faaliyete başlamasına rağmen rahat değil. Yarın sıcak bir gündem yaşanabileceğini söyleyen Yunan basını, Savunma Bakanlığı'nın teyakkuzda olduğunu ve ABD Pentagon'a güvendiklerini dile getirdi. Öte yandan daha önce geminin görev yeriyle ilgili 3 farklı senaryo geliştiren Yunan basını, senaryolara bir yenisini ekleyerek Abdülhamid Han'ın Evros çevresinde de görev alabileceğini iddia etti.
Temmuz ayının ortalarında sefere çıkılacağı duyulan Türkiye'nin Abdülhamid Han sondaj gemisi 9 Ağustos'ta görevine başladı. Abdülhamid Han'ın görev yeri belli olmasına rağmen gemi halen Yunanistan'ın gündeminden düşmüyor.
Geminin olası sefer rotası ile ilgili çeşitli senaryolar ortaya koyan Yunanistan, uzun bir süre Türkiye'nin uluslararası anlaşmaları ihlal edebileceğini iddia etmişti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geminin ilk görev yerini açıklamasının ardından da endişeleri dinmeyen ülkenin gazetesi Ta Nea "Gardımızı indirip Ege'de bir yaz rahatlığına mı girelim? Mümkün değil" dedi.
Gazete, bu durum karşısında ABD'den medet umduklarını dile getirdi. 15 Ağustos, yani yarın sıcak bir durumun yaşanmasından endişelenildiğini belirten Ta Nea, bu durumla ilgili Pentagon'un da alarmda olduğunu iddia etti.
Ayrıca Ulusal Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos'un başbakanı temsilen Tinos'ta olacağı, ancak diğer görevlililerin hepsinin ofis ve orduda yüksek alarma olacağı ifade edildi.
Gazete, Başkan Erdoğan'ın geminin ilk görev yerini söylemesinden önce Bakanlık'ın 4 olası senaryo üzerinde durduğunu ifade etti.
Daha önce genellikle 3 senaryo üzerinde duran Yunanistan'ın yeni bir alan daha belirtmiş olması dikkat çekti. Gazetenin iddiasına göre, Türkiye, Yunanistan üzerinden ülkeden kaçmaya çalışan terör örgütü FETÖ ve PKK üyelerinin kaçış rotası olan Evros ve ona yakın olan adalarıın açıklarında da çalışma yapabilir.
Öte yandan haberin sonundaysa Yunanistan'ın 'Türkiye'yi suçlayabilmek için' her şeyi hukuk çerçevesinde yapacağına dikkat çekildi.
Yunanistan'ın Abdülhamid Han'la ilgili diğer 3 senaryosu şöyleydi:
1. SENARYO
Gemi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kıta sahanlığı içinde görev yapacak.
2. SENARYO
Kıbrıs'ın güneybatısında görev alacak.
3. SENARYO
Rodos'un güneyinde faaliyete başlayacak.