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ABD'nin yeni planında dikkat çeken Türkiye detayı
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30 Haziran 2022 Perşembe 13:16:00 - Güncelleme:30 Haziran 2022 Perşembe 13:16:00

ABD'nin yeni planında dikkat çeken Türkiye detayı

Kaynak: BBC Türkçe

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşmesinin ardından Financial Times'da dikkat çeken bir analiz yer aldı. Haberde ABD'nin Karadeniz stratejisine değinilirken Türkiye detayı dikkat çekti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden dün Madrid'de kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeden hemen önce ise ABD'den de Türkiye'nin F-16 filosunu modernize etme planlarını destekledikleri yönünde bir açıklama geldi. Kritik zirve sonrası Financial Times'da dikkat çeken bir makale yer aldı.

ERDOĞAN BİDEN GÖRÜŞMESİNİN GÜNDEMİ

Görüşmede Türkiye'nin F-16 savaş uçağı alımı ve envanterindeki F-16 savaş uçaklarının modernizasyonu talebi, Ege ve Suriye'deki son durum ve Ankara ile Washington arasında devam eden istişareler masaya yatırıldı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştaki son gelişmeler, oluşturulması planlanan tahıl koridoru ve NATO'nun yeniden yapılanması konuları da gündemde yer aldı.

Kritik görüşme öncesi ABD'den de Türkiye'nin F-16 filosunu modernize etme planlarını destekledikleri yönünde bir açıklama geldi.

Ankara, Suriye'de terör örgütü PKK'nın türevleri olan PYD/YPG'ye destek verilmemesi gerektiğinin altını çizerken; Suriye'nin kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon hazırlığını da duyurdu. ABD'nin Yunanistan'a yaptığı askeri yığınak da görüşmede ele alınan başlıklardan oldu.

ABD Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Savunma Bakanlığı Müsteşarı Celeste Wallander, yönetimin Türkiye'nin F-16 filosunu modernize etme planlarını desteklediğini söyledi.

"GÜÇLÜ SAVUNMA GÜÇLÜ NATO DEMEK"

Wallender, Türkiye'nin güvenliğinin NATO'nun güvenliği demek olduğunu belirterek, "Bu planlar şu anda çalışılıyor ve sözleşme süreci için üzerinde çalışılması gerekiyor, ancak ABD Türkiye'nin savaş uçağı filosunun modernizasyonunu destekliyor, çünkü bu NATO güvenliğine katkıda bulunuyor. Güçlü Türk savunma kabiliyeti, güçlü bir NATO savunmasına katkıda bulunur." ifadelerini kullandı.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre görüşmede, ABD'den F-16 alımı, Yunanistan'a askeri yığınak ve YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki faaliyetleri de gündeme geldi.

Görüşme sonrası Beyaz Saray'a yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Biden, başkent Washington'a döndüğünde F-16'ların satışıyla ilgileneceğini aktardı. Başkan Biden görüşmede, konunun Temsilciler Meclisi'nden geçmesi için de çalışacaklarını söyledi.

Amerikan tarafının açıklamasına göre Erdoğan ve Biden "Ege ve Suriye'de istikrarı korumanın öneminden bahsetti". Biden, yapıcı ikili ilişkileri sürdürme arzusunu yineledi. Liderler, hükümetler arasında devam eden yakın istişarelerin sürdürülmesi konusunda anlaştı.

BATILI ÜLKELERE TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ GELİŞTİRME FIRSATI

Financial Times'da ise ABD Türkiye ilişkilerini kaleme alan bir yazı yer aldı. Gazeteye konuşan uzmanlar, Ukrayna savaşının Batılı ülkelere Türkiye ile sıkıntılı ilişkileri düzeltme fırsatı yarattığının altını çizdi.

STRATEJİSİNİ DEĞİŞTİRMEK ZORUNDA KALDI

ABD kara kuvvetlerinin Avrupa komutasını yürütmüş emekli bir korgeneral olan Ben Hodges, gazeteye yeni durumu değerlendirirken şu ifadeleri kullandı. "Yalnızca bu zirvenin değil, tüm bu krizin sonuçlarından biri de, ABD'nin Karadeniz'e artık stratejik bir gözle bakmak zorunda kalması oldu. Bu da Türkiye ile ilişkileri düzeltmeyi içeriyor."

ERDOĞAN İSTEDİĞİNİ ALDI

ABD basınından Wall Street Journal gazetesi, Ankara'nın duruşunu ve sonrasında yaşananları mercek altına aldı. Gelişmeyle ilgili, "Anlaşma, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ülke içindeki siyasi konumu için zafer kazandırdı." denildi Helsinki ve Stockholm'ün, PKK ve bununla bağlantılı örgütlere desteğe son vermesi ve Ankara'ya silah ihracatı ambargosunu kaldırmasıyla birlikte Türk hükümeti tarafından belirlenen taleplerin karşılandığına dikkat çekildi.

Aynı haberde, "Toplantı başladığında beklentiler düşüktü. Bir anlaşmaya varılıp varılamayacağı kesin değildi. Türkiye istediğini aldı." notuna yer verildi.

Etiketler : abd türkiye biden erdoğan
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