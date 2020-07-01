ABD'nin yakışıksız çıkışına Türkiye'den jet cevap! 'Karar verme yetkisi sadece Türkiye'nin elinde'
Kaynak: AA
Danıştay'ın kararı öncesi ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Türkiye'ye Ayasofya'nın müze olarak kalması çağrısına AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan jet cevap geldi. Kurtulmuş "Türkiye'nin egemenliğiyle ilgili bir konu olan Ayasofya'nın statüsüne dair karar verme yetkisi sadece Türkiye'nin elindedir." dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Pompeo'nun zaman ayarlı çıkışına "Ayasofya'nın statüsüne dair karar verme yetkisi sadece Türkiye'nin elinde." dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin egemenliğiyle ilgili bir konu olan Ayasofya'nın statüsüne dair karar verme yetkisinin sadece Türkiye'nin elinde olduğunu bildirdi.
Sosyal medya hesabından Ayasofya'nın statüsüne dair tartışmalara ilişkin paylaşımda bulunan Kurtulmuş, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin egemenliğiyle ilgili bir konu olan Ayasofya'nın statüsüne dair karar verme yetkisi sadece Türkiye'nin elindedir. Dışarıdan birilerinin tavsiye ve çağrılarına ihtiyacımız yoktur."
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