Taziyeyi Biden'a sorarım!

Başkan Erdoğan, TRT ortak canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı ve gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

IRAK DOHUK'TAKİ SALDIRI: Bu, PKK/YPG-PYD bunların alışılmış terör eylemlerinin bir benzeri. Buna biz yabancı değiliz. Tüm Amerikalılara, aynı şekilde Rusya tarafına, "Bakın bu durum böyle, oyuna gelmeyelim" dedik. Aynı şekilde bunu Iraklı dostlarımıza da ilettik. "Yaptığınız açıklamalara dikkat edin. Biz dostumuzla böyle bir duruma girmeyiz" dedik. Dert, Irak ve Türkiye arasındaki olumlu ilişkileri bozmak. Konya'da yapılacak olan İslam Oyunları'na Irak'ın katılmaması konusunda açıklama yapmışlar. Üzüldüm. Irak böyle bir adımı atmamalı. Arkadaşlarımıza da söyledim "Görüşün, bu açıklamayı geri çeksinler" dedim. Bu arada Irak'ta hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Irak'ın doğusu hala sıkıntıda.

ABD HALA YIĞIYOR: ABD'nin maalesef burada ciddi, olumsuz yaklaşımları var. Madrid'deki görüşmelerde de bunu söylediğim gibi, Tahran'da da ABD'nin Fırat'ın doğusundan çekilmesi üzerinde durdum. Binlerce TIR silah, mühimmat, araç gereci ABD buraya yığdı, hala da yığmaya devam ediyor. Biz bunu Trump'a söylemiştik, aynı şekilde Biden'a da söyledik. Ama hala olumlu bir adım atılmış değil. Bize dokunmayana biz zaten dokunmayız.

PKK/YPG'YE ABD DESTEĞİ: ABD bundan önce de pek çok kez yaptı. Zaten ABD'nin kendi yetiştirmeleri bunlara eğitim vermek için terör kamplarına gelmişlerdir. Hala eğitim verme çalışmaları maalesef devam ediyor. Bu taziye yayınladıkları terörist kim diye bakarsanız. Türkiye'ye karşı terör eylemlerinde bulunan, Suriye'deki kız çocuklarını örgütü katmak için çalışan birisi. Belki Eylül toplantısında Biden'la görüşme fırsatımız olursa, bu olayları önlerine koyacağız. ABD, terör örgütünü DEAŞ'la mücadele de ortak gibi görüyoruz. Türkiye'nin DEAŞ ile çarpışan tek NATO devleti olduğunu görmezden geliyorlar. Sözde ortaklarının terör eylemlerinin NATO müttefikine verdiği zarardan bahsetmiyor. Terör örgütüne zarar vermek için, bir başka terör örgütüyle iş tutulmaz. Bunu önce bileceğiz.

SIĞINMACILARIN DÖNÜŞÜ: Biz Suriye'nin kuzeyinde hedef olarak 250 bin briket ev yapmayı planlıyoruz. Bunları AFAD'ımızla birlikte yapıyoruz. O ilkel çadırlarda insanları yaşaması ne insani ne de İslami değildir. AFAD'ın koordinesinde, STK'larımızın katılmasıyla şu ana kadar 100 bine yakın konutu bitirdik. Ve devam ediyor. Şimdi yeni bir projeye gireceğiz. Zemin artı kat şeklinde. Buralara bizdeki mültecilerden geri dönüşleri artıralım diyoruz.

MİT'İN OPERASYONLARI: Bundan sonraki süreçte bu başarılı operasyonlar devam edecek.

MİÇOTAKİS SANIRIM BİLMİYOR, ÖĞRENECEK

Başkan Erdoğan, Yunanistan'ın provokasyonlarına karşı da net mesajlar verdi, "Adaların egemenliğinin gayri askeri statü altında kalmasıyla verildiğini sanırım Miçotakis bilmiyor" dedi.

YUNANİSTAN'IN PROVOKATİF ADIMLARI: Vahdettin Köşkü'nde Miçotakis'le yemek yedik. Kendisine "Bundan sonra aramıza 3'üncü bir ülkeyi sokmayalım. Biz ne yapacaksak direkt hat kuralım, görüşmelerimizi yapalım" dedim, aradan geçti 2-3 hafta ABD'deki Kongre'de aleyhimizde birçok şey söyledi. Oradan gidip Davos'ta benzer şeyler yaptı. Biz Türkiye'yiz, kabile değiliz. Sonra kalkıp, "Türkiye şunu yaptı, bunu yaptı." Yüksek Düzeyli İş Birliği Konsey görüşmelerini iptal ettim. Yunanistan'da 5+4= 9 adet ABD üssü var. Bunları da söylediğin zaman kendileri inkar ediyor. Bunları da adalara yerleştirme niyetleri var. Rusya'ya karşı savunmak için olduğunu söylüyorlar. Sizin ne gücünüz var? Bunu ABD bile yapamaz. Yunanistan bizim güvenlik ihtiyaçlarımız için uçak almamızı engellemeye çalışıyor. ABD'ye Fransa'ya saldırarak "Türkiye'ye vermeyin" diyorlar. Ama biz duruşumuzla konumumuzu koruyoruz. Buradan gereken dersi almışlardır. Yunanistan'ın sürdürdüğü bu faaliyetler sadece Lozan anlaşmasına değil, Paris Anlaşması'na da ters. Bu adaların egemenliğinin gayri askeri statü altında kalmasıyla verildiğini sanırım Miçotakis bilmiyor. Sanırım öğrenecek.

F-16 SATIŞINA YUNANİSTAN ŞARTI: Hulusi Paşa bir açıklama yaptı. Bu tür şartlar Türkiye için geçerli şartlar değil, olacak iş değil. Biz Biden'la yaptığımız görüşmede gayet olumlu konuştuk. Sonra bu nereden çıktıysa Yunanistan'la ilgili konular gündeme geldi. Ben gelişmelerin olumlu olacağını düşünüyorum.

FINDIK ÜRETİCİSİNİ DE ENFLASYONA EZDİRMEYİZ

"Bu salgın süreci, Ukrayna'daki savaş, tarihin en yüksek seviyelerine ulaşan enerji ve emtiya fiyatları, küresel alanda enflasyonist bir ortam oluştu. Bu diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'yi de etkiledi. Tabi hayat pahalılığının yükünü azaltmak amacıyla gerekli tüm adımları da atıyoruz. Son haftalarda yaşanan petrol fiyatlarındaki düşüşün olumlu etkilemesini de bekliyoruz. Yıllık enflasyon düşüşünü önümüzdeki yıl ciddi bir şekilde Şubat-Mart döneminde görmeye başlarız. Şu anda bizim son yaptığımız zamlarla, vatandaşın cebine giren parada ciddi bir artış oldu. Hafta sonu ben Ordu'ya gidiyorum. Orada da herkesin beklentisi "Acab fındık fiyatlarını açıklayacağım. Biz bu açıklamayı yapıp, bütün fındık üreticisini asla enflasyona ezdirmeyiz."

MASANIN ALTINDA FARKLI, ÜSTÜNDE FARKLI OLAY DÖNÜYOR

"Cumhur İttifakı olarak kendimizden sorumluyuz. Bizim partilerimizin arasında bir sorun söz konusu değil. Adayımız belli. Millet, zillet ne derseniz deyin adına. Bu ittifak ne aday çıkarır bizi ilgilendirmiyor. Biz kendimize bakarız. Masanın altında farklı, masanın üstünde farklı olaylar dönüyor. Masadakilerin işi gücü yalan dolan, fitne bölücülük. Ve ortak noktaları siyasetçilik oynamaktan zevk almaları. Terör örgütünün savunucu olmaları. Şu anda ortaklıklarını açıklayamadıkları partinin de durumu ortada. Onlar nasıl bir ihanetin içinde olduklarını kendileri düşünmesi lazım. Şu anda masanın etrafında dönüp dolaşıp bir şeyler yapmaya gayret ediyorlar."

HERKES İMZASINA SAHİP ÇIKMALI

"Bu konuda uzun süredir yoğun temas ve müzakereler yürüttük. Neticede Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracatına yönelik mutabakatın İstanbul'da imzalanmasını başardık. Küresel gıda krizinin etkileri hafiflemeye başlayacak. Yazılı basında da "%5-%3 fiyatlar düştü" diye çıktı. Bu devam edecek. Bu tarihi başarıya verdiğimiz katkı, Türkiye'nin küresel meselelerde oynadığı rolü bir kez daha ortaya koymuştur. Ukrayna'ya giden ve oradan gelen gemilerin emniyetli ve plana uygun şekilde seyrine yön verilecek.

ÖNCELİĞİMİZ ATEŞKES: Sürecin hala ne kadar hassas olduğunu Cumartesi günü Odessa limanına saldırıdan görüyoruz. Böyle bir şeyi istemezdik ama oldu. Herkesten attıkları imzalara sahip çıkmalarını bekliyoruz. Burada bir başarısızlık hepimizin aleyhine olacaktır. Bunu da kendilerine anlatıyoruz. Savaşın başından beri önceliğimiz, ateşkesin sağlanmasının ardından adil ve sürdürülebilir bir barışın tesis edilme si. Bu anlayış var. Temenni ederim ki bunu da başarırız."

İSVEÇ-FİNLANDİYA TAVİZ BEKLEMESİN

"Her şeyden önce PKK/YPG ile FETÖ'ye destek verilmeyeceği, bunun kırmızı çizgimiz olduğunu kendilerine orada ısrarla anlattık. NATO Zirvesi'nde de bu teyit edildi. Zirvenin en önemli neticesi bence budur. NATO'nun kayıtlarına bu terör örgütlerinin girmiş olması Madrid Zirvesi'nin en önemli noktasıdır. İsveç ve Finlandiya'dan teröre destek verilmemesi noktasında somut beklentilerimiz var. Bakın İsveç caddelerinde polis korumasında bunlar yürüyüş yapıyorlar. Ama İsveç vatandaşının sağ duyusu da ortada. "Türkiye-Erdoğan istiyorsa, bunlar madem terörist, verilmesi lazım" diyor. Oradaki iltisaklı yapıların da kapatılması gerekiyor. İade taleplerimize karşılık bir cevap bekliyoruz. Kesinlikle Türkiye'den bu konuda taviz beklenmesin. Daha evvelsi gün bu teröristler Stockholm sokaklarında gösteri yapıyorlar. Yani İsveç somut bir adım atma konusunda uzak görünüyor."

İBB VE ABB'YE VERİLEN PARA 1'E 5 ARTTI

"Ben onlara diyorum ki 14 Büyükşehriniz var. 14 Büyükşehirde su parasını artırmak suretiyle işi çözmeye çalışıyorsunuz. Devlet olarak Büyükşehirlere verdiğimiz para bu sene ciddi ölçüde arttı. Nitekim bugün İzmir'de bizim arkadaşlarımız, İstanbul'dan Meclis Başkanvekili Tevfik bey rakamları açıkladı. Yok para gelmiyor, etmiyor. Bunlar kayıtlı ödemeler. İBB'ye Ankara'ya verilen paralar. 1'e 5 artmış durumda. Bizim talihsizliğimiz böyle bir muhalefete sahip olmak. Dürüst bir muhalefet yok. Dürüst olsalar çok daha büyük yol alırız. Ama biz rekorları kırmaya devam edeceğiz."