Austin, liman inşasında görevli olan ABD kuvvetlerinin korunmasının Savunma Bakanlığı'nın "bir numaralı önceliği" olduğunu söyledi.
ABD'nin Gazze'ye inşa ettiği limanın açılış tarihi belli oldu
Kaynak: AA
ABD'nin işgalci İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye inşa ettiği limanın 21 Nisan'da faaliyete geçmesi bekleniyor.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD ordusunun deniz yoluyla yardım ulaştırmak için Gazze Şeridi'nin kıyısına inşa ettiği limanın 21 Nisan'da faaliyete geçmesinin beklendiğini açıkladı.
ABD'nin insani yardımların deniz yoluyla ulaştırılması için Gazze Şeridi kıyısına inşa ettiği limanda sona gelindi. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD Kongre Binası'nda Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'ne yaptığı açıklamada, söz konusu limanın "muhtemelen" 21 Nisan'a kadar hazır olacağını aktararak, "İlk operasyonun muhtemelen bu ayın üçüncü hafta sonuna kadar orada olmasını bekliyoruz" dedi.
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