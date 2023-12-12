ABD'nin BMGK'de Gazze'de ateşkes tasarısını veto etmesine İstanbul'da tepki gösterildi

Sarıyer'deki ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir araya gelen grup meşale yaktı.

İsrail'e yönelik sloganlar atan grup, "Adil bir dünya mümkün ama Amerika ile değil" yazılı pankart açtı.

Etkinlikte konuşan TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, ABD'nin ateşkese "Hayır" diyerek bir kez daha Gazzeli çocukların, annelerin, evlatların ve yetişkinlerin ölmesine ortak olduğunu söyledi.

Beşinci, TÜGVA ailesinin her zaman insaniyet ve hakkaniyet mücadelesi için var olduğunu ifade ederek, "Siyonist İsrail, katil Amerika birlik olmuş, bir damla petrol için bebeklerin katliamını görmezden geliyor. Gazze'de 7 Ekim sürecinden önce 75 yıldır çok büyük bir abluka söz konusudur. Özellikle görüyoruz. Gazze Şeridi'nde çocuklar, gençler her gün bombalanıyor, öldürülüyor, sürgün ediliyor. Bununla beraber işkencelere maruz kalıyor." diye konuştu.

Şu anda İsrail'in elinde 206 çocuğun esir bulunduğunu dile getiren Beşinci, Avrupa ve Amerika'nın zenginliklerini ve rahatlıklarını, sömürge ve kan dökmekle sürdürdüğünü kaydetti.

Beşinci, Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra oluşturulan bütün Avrupa Birliği standartlarının bu soykırımla beraber sona erdiğine dikkati çekerek, "Birleşmiş Milletler (BM) bitmiştir. UNICEF yok sayılacaktır. Özgürlük rafa kalktı, gazeteci, basın özgürlüğü yok. Anne, kadın, çocuk hakları yok. Hepsi bitmiş vaziyette." ifadelerini kullandı.

"ABD, İSRAİL'İN KATLİAMINA ORTAK OLDUĞUNU TESCİLLEMİŞTİR"



Grup adına basın açıklamasını okuyan TÜGVA İstanbul İl Teşkilat Koordinatörü Ali Taşbaşı, Gazze'de İsrail tarafından gerçekleştirilen soykırımın insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini söyledi.

Taşbaşı, İsrail'in son 68 günde 18 bin masumu katlettiğini, 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın olmak üzere binlerce insanın ibadethanelerin, okulların ve hastanelerin bombalanması sonucu şehit edildiğini belirtti.

Savaş hukukunun, evrensel insan haklarının altüst edildiği bu saldırıların şüphesiz bir soykırım olduğunun altını çizen Taşbaşı, şunları kaydetti:

"Dünya halkları bu soykırıma, bu katliama sessiz kalmamış, tepkiler göstererek ülkelerin harekete geçmesi çağrısında bulunmuştur. Her ne kadar çok geç kalsa da BM Güvenlik Konseyi de bu çağrılara cevap vererek ateşkes ilan edilmesi için harekete geçmiştir. Ne yazık ki yapılan oylamada bütün üyeler oy birliği ile ateşkes yapılmasını talep ederken ABD'nin veto etmesi sebebiyle karar alınamamış, reddedilmiştir. ABD, 13 BM üyesi ülkeyi karşısına alarak İsrail'in katliamına ortak olduğunu tescillemiştir. Böylece Amerika tarihine de İsrail barbarlığına ortak olmak, bir kara leke olarak yazılmıştır."

Konuşmaların ardından TÜGVA Genel Başkanı Beşinci ve beraberindekiler, "Küresel terörün merkezi Pentagon katliama devam için kalkan elin kırılacak." yazılı siyah çelengi ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğuna ait duvarın yanına bıraktı.

