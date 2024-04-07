ABD'li uzmandan KAAN'a övgü: Türkiye'nin iyi bir jet yapacağını biliyordum

Türkiye'nin 5. Nesil Muharip Savaş Uçağı KAAN, dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor. Bu kez ABD askeri olan Chrıs Cappy, sosyal medya hesabında KAAN'ı yorumladı.

ABD'Lİ ESKİ ASKERDEN KAAN'A ÖVGÜ

"Türkiye'nin yerli savaş uçağı bir silahtan daha fazlasıdır" başlığını kullanan Cappy, "Çoğu zaman bir ülkenin yeni nesi uçağının sadece bir programdan daha fazlası olduğunu düşünüyorum. Ulusal gururun sembolü, özerkliğin sembolü, diplomatik bir araç ve hatta savaşa karşı caydırıcıdır" ifadelerini kullandı.

Ülkelere uygulanan silah ambargolarının onları kendi kendilerine yetmeye teşvik edeceğini buna ABD'nin F-35 savaş uçağı satmadığı için Türkiye'nin kendi savaş uçağını yaptığını örnek olarak gösteren Cappy, "F-35 konusunda ABD ile Türkiye arasında yaşanan ve böylece F-35'in tamamlayıcısı olacak yeni uçağın vizyonunun tamamen değişmesi gerekti. Bu her şeyi alt üst etti. KAAN artık korodan çıkıp ayağa kalkmak zorunda kaldı. Baskı yok" dedi.

ABD'de jet motoru teknisyeni olarak görev yaptığını dile getiren Cappy, Türk mühendislerin ABD'de 5. nesil tasarımında çok yardımcı olduğunu ve önemli roller üstlendiğini kaydetti.

Türkiye'nin iyi bir jet yapacağını yüzde 100 bildiğini vurgulayan Cappy, "Artık Türkiye küresel liderlik için çabalıyor. Teknolojik olarak kendi kendine yeterliliğe ulaşan ve özerkliği savunan küresel savunma sektöründe kendisini kilit bir oyuncu olarak konumlandırmayı hedefliyor. Türkiye'nin 5. nesil bir savaş uçağı geliştiren 4. ülke olması küçümsenecek bir şey değildir. " dedi.