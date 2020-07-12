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12 Temmuz 2020 Pazar 09:47:00 - Güncelleme:12 Temmuz 2020 Pazar 09:47:00

ABD'li General Kenneth Franklin yine o teröristle baş başa

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Hain terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu YPG'nin başındaki Mazlum Abdi ismini kullanan Ferhat Abdi Şahin, önceki gün sosyal medyadan , ABD Merkez Kuvvetleri Komutanı Frank McKenzie ile görüştüğünü duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetleri (Centcom) Komutanı General Kenneth Franklin ‘ Frank’ McKenzie, önceki gün terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG’nin sorumlusu Mazlum Abdi ile bir araya geldi. Merkezi ABD’de olan Al-Monitor yayın organının haberine göre Abdi, görüşmenin gerçekleştiğini ‘Mazlum Kobane’ adını kullandığı Twitter hesabından duyurdu. Ancak Centcom sözcülüğü, ‘güvenlik gerekçesiyle’ olayı ne doğruladı ne de yalanladı.

PKK saflarında ‘Şahin Cilo’ kod adıyla da bilinen Abdi paylaşımında, McKenzie ile terör örgütü DEAŞ’a karşı mücadele ile bölgede ‘barışa ulaşmayı’ ele aldıklarını kaydetti.General Frank McKenzie, öncesinde Bağdat’ta Irak Başbakanı Mustafa el Kazımi ile ABD’nin Irak’taki askeri varlığının geleceğini görüşmüştü. Al-Monitor’e göre geçen yıl Centcom’un başına geçtikten bu yana McKenzie, ikinci kez YPG’nin en büyük bileşenini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) bölgesini ziyaret etmiş oldu. Al-Monitor, YPG sorumlusu ile bu görüşmenin ABD’nin NATO müttefiki Türkiye’yi öfkelendireceğini de ekledi. McKenzie daha önce geçen yılın temmuz ayında bölgeyi ziyaret ederek, Abdi ile bir araya gelmişti.

600 AMERİKALI ASKER

Suriye’nin kuzeydoğusunu denetimi altında tutan SDG’nin bölgesinde 600 civarında ABD askeri görev yapıyor. Bu askerlerin bölgede ne kadar kalacağı belli değil. Al-Monitor’un aktardığına göre ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), SDG unsurlarının DEAŞ ile mücadeleyi giderek kendi başlarına daha fazla yürütebilir hale geldiğini düşünüyor. Bununla beraber SDG bölgesini muhafaza edecek herhangi anlaşma yok ve Esad rejimi de bu bölgenin özerkliğine karşı.

Al-Monitor’e göre Amerikalı yetkililer, YPG’nin siyasi kanadı PYD ile Barzani yönetimine yakın Kürt Ulusal Konseyi arasında bir yakınlaşma için çaba sarf ediyor. ABD’liler böyle bir yakınlaşmanın YPG’nin Suriye’nin kuzeyindeki etkisini zayıflatarak, Türkiye’nin de endişelerini azaltabileceğini iddia ediyor.

ÜÇ GÜN ÖNCE DE RUS KOMUTAN GELMİŞ

YPG’ye yakın internet siteleri YPG sorumlusu Mazlum Abdi’nin Suriye’deki Rus birliklerinin komutanı General Aleksander Chayko ile de 7 Temmuz’da görüştüğünü bildirdi. Mazlum Abdi, bu görüşmeyi Twitter hesabından duyurarak, “Görüşmede koordinasyon ve ortak çalışma düzeyini yükseltmeye karar verildi. Zorlukları aşmak için gösterilen çabaya teşekkür ettik” ifadelerini kullandı. 

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