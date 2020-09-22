İstanbul'da Amerikalı gazeteci'nin sır ölümü!

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22 Eylül 2020 Salı 13:07:00 - Güncelleme:22 Eylül 2020 Salı 13:18:00

ABD'li gazeteci Andre Vltchek İstanbul'da ölü bulundu

Kaynak: DHA

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ABD'li gazeteci Andre Vltchek, Karaköy'de aracının içinde ölü bulundu. Belgeselci ve araştırmacı gazeteci Vltchek'in ölümünü polis kayıtlarına "şüpheli ölüm" olarak geçti.

Olay Beyoğlu Karaköy Kemankeş sokak üzerinde bulunan bir otelin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Rusya doğumlu Amerikalı gazeteci Andre Vltchek (57), eşi Rossie İndira Vltchek ve iki şoförle birlikte 9 gün kaldığı Samsun'dan kiraladığı VIP araçla İstanbul'a yola çıktı.

Kalacakları otelin önüne saat 05.30 sıralarında geldiklerinde eşi, Vltchek'i uyandırmak istedi. Vltchek'i hareket etmediğini gören eşi ve şoförler sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Vltchek'in öldüğünü belirledi. Polis ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekti. Olay yeri inceleme ekipleri ise araçta inceleme yaptı. Belgeselci ve araştırmacı gazeteci Andre Vltchek'in ölümünü polis kayıtlarına "şüpheli ölüm" olarak geçtiği öğrenilirken, cenaze Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Araç incelenmek üzere emniyet otoparkına çekilirken, Vltchek'in eşi ve şoförlerin ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Polisin soruşturması devam ediyor.

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