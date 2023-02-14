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14 Şubat 2023 Salı 07:42:00 - Güncelleme:14 Şubat 2023 Salı 07:42:00

ABD'li arama kurtarma ekibi üyesi: Türkiye inanılmaz derecede dayanıklı bir ülke

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Adıyaman'da arama kurtarma çalışmalarına destek veren ABD'li arama kurtarma ekibi üyesi John Morrison, katıldığı televizyon programında, "Bu ülkenin inanılmaz derecede dayanıklı olduğunu biliyorsunuz” dedi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Adıyaman'da arama kurtarma çalışmalarına destek veren ABD'li arama kurtarma ekibi üyesi John Morrison, NBC kanalında Türkiye'de devam eden arama kurtarma çalışmalarını değerlendirdi.

Pek çok teknik gereç ile enkazlarda arama yaptıklarını ifade eden Morrison, "Çökmüş binaları inceleyen hem kameralar ve dinleme cihazları gibi teknik arama öğeleri hem de arama köpeklerimizle hayatta kalanları bulmaya çalışan birkaç keşif ekibimiz var" dedi.

Morrıson, enkaz altında mahsur kalan insanları bulmaları durumunda ne kadar sürerse sürsün o insanları kurtarmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

"BU KESİNLİKLE GENİŞ ALANA YAYILMIŞ BİR YIKIM"

Sunucunun "Gördüklerini kelimelere dökebilir misin?" sorusuna cevap veren Morrison, "Bu kesinlikle geniş alana yayılmış bir yıkım. Bu ülkenin inanılmaz derecede dayanıklı olduğunu biliyorsunuz. Karşılaştığımız insanlar burada olduğumuz için çok memnun ve burada yaşayanlar adına minnettarlar. Ancak bunun tam olarak bizim eğitildiğimiz şey olduğunu biliyorsunuz. Çünkü dünyanın dört bir yanındaki felaketlerde bulunduk ve bu yüzden bunun için eğitim aldık" dedi.

Etiketler : Kahramanmaraş John Morrison Çökmüş binalar

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