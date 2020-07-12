  • BIST
    114809
  • Dolar
    6,8627
  • Euro
    7,7740
  • Altın
    396,9590
İstanbul
20 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Polonya'da halk sandık başında
15 Temmuz şehidimizin eşi Yıldız Şerefoğlu: Yine olsa git derdim
Lider Medipol Başakşehir, Konya deplasmanında
ABD'li General Kenneth Franklin yine o teröristle baş başa
Meteoroloji'den 4 ile önemli uyarı: Kuvvetli olacak
Bakan Selçuk duyurdu! Emekli ikramiyelerinin yatacağı tarih belli oldu
La Liga'da şampiyonluk yarışı
Savunma sanayii Türk ordusuna güç katmaya devam ediyor! İşte 4 yeni proje
Bakan Soylu'nun acı günü... Kayınpederi hayatını kaybetti
AB'den Türkiye'ye 485 milyon euroluk ek destek
İşçiye Temmuz ikramiyesi! Bayram öncesi hesaplarda...
Binlerce İsrailli, katil Netanyahu hükümetini protesto etti
Sırbistan'daki gösteriler 5 gündür devam ediyor
Iğdır'da sel hasara neden oldu
Okinawa'daki 2 ABD askeri üssü karantinaya alındı
Manchester City deplasmanda farklı kazandı
Bursa'da bir mahalle karantinaya alındı
Mağrip Arap Alimler Birliğinden 'Ayasofya' açıklaması: Tarihi bir olay
Lübnan'da ekonomik kriz protesto edildi
Tel Aviv'de Netanyahu hükümeti karşıtı protesto düzenlendi
Yerli silah ve araçlar dünyaca ünlü bilgisayar oyunlarında
İran Petrol Bakanı Zengene: İran petrol sanayisi hiçbir şart altında teslim olmayacak
Dışişleri Bakanlığından Nepal'deki selde yaşamını yitirenler için taziye mesajı
Ardahan'da üç gündür vakalardaki düşüş sevindirdi
12 Temmuz 2020 Pazar 08:43:00 - Güncelleme:12 Temmuz 2020 Pazar 08:43:00

AB'den Türkiye'ye 485 milyon euroluk ek destek

ABONE OL

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'de bulunan sığınmacılar için harcanmak üzere 485 milyon euroluk ek destek sunma kararı aldı. AB Komisyonu'nun ilgili önerisi Avrupa Parlamentosu (AP) ve üye ülkeler tarafından kabul edildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Türkiye'deki sığınmacılar için harcanmak üzere 485 milyon euro ek destek sağlama önerisi Avrupa Parlamentosu (AP) ve üye ülkeler tarafından kabul edildi.

Tahsis edilecek bu para, 2016 yılında Türkiye ile AB arasında imzalanan mülteci mutabakatında öngörülen altı milyar euroluk yardıma ek olacak. AB Komisyonu, söz konusu 485 milyon euro ile Türkiye'de yaşayan yaklaşık 1 milyon 700 bin sığınmacı ile 600 binden fazla okul çağındaki çocuğun yararlandığı iki önemli programın 2021 yılına kadar uzatılabileceğini bildirdi.

Komisyon'un açıklamasında 485 milyon euroluk bütçenin, Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı yardım kuruluşlarının yanı sıra, Kızılhaç ve Kızılay örgütleri üzerinden ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı bildirildi.

AB Komisyonu'nun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic, AB'nin Türkiye'de yaşayan sığınmacıları, bu kişilerin insani durumları gerektirdiği sürece desteklemeye devam edeceğini vurgulayarak, "özellikle de şimdi, koronavirüsün zaten kötü olan durumu daha da olumsuz hale getirdiği bu dönemde" dedi.

DÖRT MİLYONDAN FAZLA SIĞINMACI

Türkiye'de resmi verilere göre yüzde 70'i kadın ve çocuklardan oluşan 4 milyondan fazla sığınmacı yaşıyor. Bu kişilerin yaklaşık 3 milyon 600 binini Suriye'deki iç savaştan kaçan sığınmacılar oluşturuyor. 2016 yılında Brüksel ile Ankara arasında imzalanan mülteci mutabakatı ile Türkiye, Yunan Adaları'na geçen sığınmacıları geri almayı ve insan kaçakçılarına karşı daha sert önlemleri hayata geçirmeyi taahhüt etmiş, AB de bunun karşılığında, Türkiye'deki sığınmacıların masraflarına milyarlarca euro destek sağlamayı kabul etmişti. Bunun yanı sıra AB, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vize kolaylığı ve gümrük birliğinin modernizasyonu gibi taahhütlerde bulunmuştu.

Türkiye ile AB arasında bugünlerde sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri nedeniyle yoğun tartışmalar yaşanıyor. Yunanistan Türkiye'yi, sığınmacılar için AB sınırını açmakla itham ederken, Türkiye AB'nin mülteci mutabakatındaki yükümlülüklerine uymadığını dile getiriyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER