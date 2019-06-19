AB'den skandal çağrı: Türkiye'ye karşı tedbir alınmalı

Avrupa Birliği (AB), Türk gemilerinin Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama faaliyetlerinden ötürü Türkiye'ye karşı ortak bir tutum belirleme hazırlığına girdi.

"CİDDİ ENDİŞE DUYUYORUZ"

Türkiye ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında Türk gemilerinin Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama faaliyetlerinden dolayı yaşanan gerginlikte Avrupa Birliği'nin Lüksemburg'ta toplanan AB bakanları, birlik üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti etrafında "Türkiye'nin yasa dışı sondaj faaliyetleri nedeniyle ciddi endişe" duyduklarını ifade ettiler.

Bakanlar, Avrupa Komisyonu'na "uygun önlemler için somut eylemleri gecikmeksizin değerlendirme" çağrısı yaptı.

Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn görüşme sonrası yaptığı açıklamada sondaj meselesinin toplantıdaki ana gündem maddesi olduğunu ve AB'nin Türkiye'ye finansmanı kesebileceğini ya da Ankara'da üst düzey toplantılara son verebileceğini söyledi.

Hahn gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye'nin faaliyetlerinin "kabul edilemez" olduğunu kaydetti.

TÜRKİYE'DEN TEPKİ: SİYASİ SAİKLİ

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada AB'nin değerlendirmeleri "siyasi saikli" olmakla eleştirildi. Açıklamada "AB'nin mevcut tutumu esasen Ege ve Doğu Akdeniz'e ilişkin Rum-Yunan ikilisinin Türkiye'nin ve Kıbrıs adasının ortak sahibi KKTC'nin haklarını gasp etmeye matuf, temelsiz ve maksimalist tezlerine dayanmaktadır. Bu tezleri bütünüyle reddediyoruz. Doğu Akdeniz'e ilişkin kararlar hukuki temelden yoksundur. AB'nin bu taraflı ve gerçeklerden kopuk tavrını değiştirmeye davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ile bir telefon görüşmesi yapmıştı. Tsipras, görüşmede Türkiye'nin sondaj faaliyetlerini gündeme getirerek Türk gemilerinin Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama faaliyetlerinden ötürü AB Konseyi "Türkiye'nin yasa dışı eylemlerini açıkça kınamalı" demişti.

Tsipras'ın ofisinden yapılan açıklamada "Başbakan Türkiye'nin uluslararası hukuku ihlal etmeye devam etmesi halinde AB Konseyi'nin bu yasa dışı faaliyetlere iştirak edenler hakkında belli önlemler alması gerektiğinin altını çizdi" denilmişti.

Güney Kıbrıs Lideri Nicos Anastasiades de Avrupa Birliği'den Perşembe ve Cuma günü Brüksel'de yapılacak AB zirvesinde Türkiye'nin doğal gaz arama faaliyetlerine karşı sert bir mesaj vermesi istediğinde bulunmuştu.

Ankara, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarına ilişkin faaliyetlerinin uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklarına dayandığın altını çiziyor.

En son ABD, Türk gemilerinin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetlerine son vermesi çağrısında bulunmuştu. Malta'da geçtiğimiz günlerde yapılan AB zirvesinde de liderler doğal gaz arama faaliyetleri konusunda Güney Kıbrıs'a destek açıklamıştı.