ABD'den Ukrayna'ya 2,98 milyar dolarlık silah ve savunma yardımı

ABD'den Ukrayna'ya 2,98 milyar dolarlık silah ve savunma yardımı

ABD Başkanı Joe Biden, "Bağımsızlık Günü" dolayısıyla Ukrayna'ya 2,98 milyar dolarlık silah ve savunma yardımı yapacaklarını duyurdu.