24 Ağustos 2022 Çarşamba 14:47:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2022 Çarşamba 14:47:00
ABD'den Ukrayna'ya 2,98 milyar dolarlık silah ve savunma yardımı
Kaynak: AA
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ABD Başkanı Joe Biden, 'Bağımsızlık Günü' dolayısıyla Ukrayna'ya 2,98 milyar dolarlık silah ve savunma yardımı yapacaklarını duyurdu.
ABD Başkanı Joe Biden, "Bağımsızlık Günü" dolayısıyla Ukrayna'ya 2,98 milyar dolarlık silah ve savunma yardımı yapacaklarını duyurdu.
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