ABD'den Ukrayna ordusuna 1.3 milyar dolarlık askeri yardım

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna'nın savaş alanı ihtiyaçlarını desteklemek için 1,3 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketini duyurdu.

Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi (USAI) kapsamında sağlanan 1,3 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketi genel olarak kritik hava savunma kabiliyetleri ile mühimmat içeriyor.

Yardım paketinde, 4 ulusal gelişmiş karadan havaya füze sistemi (NASAMS), mühimmat, 152 milimetre top mermileri, mayın temizleme ekipmanı, TOW füzeleri, insansız hava sistemleri, elektronik harp tespit teçhizatları, 150 akaryakıt kamyonu, ekipmanı çekmek ve kurtarmak için 165 taktik araç ve güvenlik ile iletişim sistemleri ekipmanları bulunuyor.

Açıklamada, "ABD, Ukrayna'ya acil savaş alanı ihtiyaçlarını ve daha uzun vadeli güvenlik yardımı gereksinimlerini karşılama yetenekleri sağlamak için müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte çalışmaya devam edecektir." ifadesi kullanıldı.