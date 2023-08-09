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ABD'den Türkiye'ye Tahıl Koridoru övgüsü!
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09 Ağustos 2023 Çarşamba 07:30:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2023 Çarşamba 07:30:00

ABD'den Türkiye'ye Tahıl Koridoru övgüsü!

Kaynak: AA

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Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından sevkiyatında Türkiye önemli bir rol oynadı. Son olarak ABD, Türkiye'nin tahıl anlaşmasının devamı konusundaki "üretken rolünü" devam ettirmesini temennisini dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin, Karadeniz Tahıl Anlaşması'na dönmesi için Rusya'ya baskı yapmasından ABD'nin memnun olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ağustos ayında Türkiye'ye yapacağı ziyaretle ilgili soruya, "Türkiye'nin Rusya'yı Karadeniz Tahıl Girişimi'ne yeniden katılmaya zorlamada oynadığı rolü memnuniyetle karşıladığımızı söylemek dışında, ziyaretle ilgili konuşmayacağım." diye cevap verdi.

Miller, Türkiye'nin tahıl girişimindeki rolü hakkında, "En başında bu girişim için anlaşmaya varılmasına ve Rusya'yı girişimi sürdürmeye ikna etmede yardımcı olmak konusunda çok yapıcıydılar." ifadesine yer verdi.

Bakanlık Sözcüsü, Türkiye'nin, tahıl anlaşmasının devamı konusundaki "üretken rolünü" devam ettirmesini temennisini dile getirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Türkiye'ye yapılması beklenen ziyaretine ilişkin soruya, "Henüz tarih netleşmedi. Ancak Dışişleri Bakanım, İstihbarat Başkanım, hepsi görüşmeleri yapıyorlar. Bu görüşmeler çerçevesinde öyle zannediyorum ki ağustos ayı içerisinde inşallah bu ziyaret gerçekleşecek." yanıtını vermişti.

- KARADENİZ TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın, küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için Birleşmiş Milletler (BM), Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törende, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, süresi dolan anlaşmaya ilişkin 17 Temmuz'da, "Tahıl Koridoru Anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi." açıklamasında bulunmuştu.

Etiketler : ABD Dışişleri Bakanlığı Rusya-Ukrayna Savaşı Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
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