ABD'den Türkiye açıklaması: Mutabık kaldık

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre görüşmede, siyasi ve ekonomik ilişkiler ile savunma iş birliğinin geliştirilmesi değerlendirildi.

Küresel ve bölgesel konular kapsamında Ukrayna krizi, Kazakistan'daki protestolar, Ermenistan ile normalleşme süreci, Afganistan, Bosna Hersek ve Etiyopya'daki gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulan görüşmede, Türkiye ve ABD arasında mutabık kalınan ortak stratejik mekanizmanın detayları ve konu başlıkları konuşuldu.

Görüşmede, Ukrayna krizinin diyalog ve iş birliği yoluyla çözülmesi gerektiği ve Türkiye'nin bu konuda her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduğu belirtilerek, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün korunmasına verdiği önemin altı çizildi.

Kazakistan'daki olayların bir an önce sükunete kavuşmasının bölgenin huzur ve istikrarı açısından öneminin vurgulandığı görüşmede, Türk Devletleri Teşkilatı'nın bu konudaki girişimlerine değinildi.

Görüşmede, Türkiye-Ermenistan arasındaki normalleşme süreci ve Azerbaycan-Ermenistan arasında kalıcı barışın sağlanmasının bölgenin istikrar ve refahına sağlayacağı katkı değerlendirildi.

Ayrıca, Türkiye'nin Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika'da barış ve istikrar ortamının sağlanmasında üstlendiği rolü sürdürmekte kararlı olduğu vurgulandı.

BEYAZ SARAY, KALIN-SULLİVAN TELEFON GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan yaptıkları telefon görüşmesinde Ukrayna başta olmak üzere birçok bölgesel ve ikili konuyu ele aldı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, yaptığı yazılı açıklamada, Kalın ve Sullivan'ın dün bir telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Kalın ve Sullivan'ın, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı "daha fazla saldırgan olmasının önüne geçilmesi için" NATO müttefikleri ve ortaklarının devam eden çabaları ve diplomasi yoluyla gerginliğin azaltılması konusunu ele aldığına işaret eden Horne, görüşmede, Kazakistan'daki gelişmeler dahil birçok bölgesel konuda görüş alışverişinde bulunulduğunu aktardı.

Horne, "Kalın ve Sullivan, Bosna Hersek'te istikrar ve birliğini sürdürmenin ve Kafkaslar'da gerginliğin azaltılması ile normalleşmeye yönelik birlikte çalışmanın önemi konusunda mutabık kaldı. Sullivan, Etiyopya'daki çatışmanın bitirilmesi için de desteğe duyulan kritik ihtiyacı vurguladı." ifadelerini kullandı.