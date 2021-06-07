Teröre tam destek! ABD'nin YPG/PKK aşkı bitmiyor

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altındaki petrol tesislerini koruyan üyelerine sıhhiyeci eğitimi verdiğini duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, "Alabama Ulusal Muhafızlar Birliği 173. Piyade Alayı Savaş Kulübü Görev Gücü, SDG'nin Kritik Petrol Alt Yapı Muhafızlarına travmatik yaralara odaklanan, hayat kurtaran müdahaleleri ve teknikleri öğretti. Bunlar arasında yara kapatma, pansuman, basınç bandajı uygulaması, eklem bölgelerinde yara kapatma ve sarma var" denildi.