Teröre tam destek! ABD'nin YPG/PKK aşkı bitmiyor

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07 Haziran 2021 Pazartesi 08:30:00 - Güncelleme:07 Haziran 2021 Pazartesi 08:30:00

ABD'den teröriste ilk yardım eğitimi

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Teröriste bu kez sıhhıye eğitimi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'nin kuzeyindeki petrol rafi nerilerini koruyan YPG/PKK'lı teröristlere sıhhiye eğitimi verildiğini duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altındaki petrol tesislerini koruyan üyelerine sıhhiyeci eğitimi verdiğini duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, "Alabama Ulusal Muhafızlar Birliği 173. Piyade Alayı Savaş Kulübü Görev Gücü, SDG'nin Kritik Petrol Alt Yapı Muhafızlarına travmatik yaralara odaklanan, hayat kurtaran müdahaleleri ve teknikleri öğretti. Bunlar arasında yara kapatma, pansuman, basınç bandajı uygulaması, eklem bölgelerinde yara kapatma ve sarma var" denildi.

Etiketler : abd pyd pkk ilk yardım
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