ABD'den skandal karar! BM'nin ''Gazze'de çatışmalara ara verilsin'' kararını veto ettiler

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki çatışmalar 12'inci gününde devam etti. İsrail ordusu, gece boyunca, Gazze'nin çeşitli bölgelerini savaş uçakları, savaş gemileri ve topçu atışlarıyla vurdu.

"BAPTİST HASTANESİ KATLİAMI BENZERSİZ VE TARİF EDİLEMEZ"

"Baptist Hastanesi katliamı benzersiz ve tarif edilemez" değerlendirmesini yapan Kudra, hastanede saldırıya maruz kalanların durumunu şu ifadelerle aktardı: "Yüzlerce kurban hastaneye ulaştı ve acil yardım ekipleri halen ceset parçalarını çıkarmaya çalışıyor. Kurbanların çoğu, çocuklar ve kadınlardı. Kurbanların bir kısmı kafaları kopuk, parçalanmış vücutları ve iç organları dışarı çıkmış şekilde geldi." Kudra, kurbanların ve yaralıların sayısının, sağlık ekiplerinin ve ambulansların kapasitesini aştığına dikkati çekerek, "Doktorlar yerde ve koridorlarda anestezi olmaksızın ameliyatlar yapıyordu." dedi.

Çok sayıda kişinin halen ameliyat olmayı beklediğini aktaran Kudra, sağlık ekiplerinin yoğun bakımdaki diğer kişilerin hayatını kurtarmaya çalıştığına dikkati çekti. Kudra, Gazze'de sağlık imkanlarının tükenmek üzere olduğunu "Tedavi imkanlarının fiilen tükendiğini ilan etmeye birkaç saat kaldı" ifadeleriyle dile getirdi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail, Mısır üzerinden abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyine insani yardım ulaştırılmasına engel olmayacaklarını duyurdu.

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesini yeniden bombaladığı bildirildi.

18:21 Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: Nusayrat Mülteci Kampında bulunan bir camiye düzenlenen saldırıda ölü ve yaralılar var.

18:08 İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'nin güneyindeki sivil nüfusa yalnızca yiyecek, su ve ilaç sağladığı sürece Mısır'dan gelen insani yardımları engellemeyeceğiz" ifadeleri kullanılarak, "Rehinelerimiz iade edilmediği sürece kendi topraklarımızdan Gazze Şeridi'ne hiçbir insani yardım yapılmasına izin vermeyeceğiz" denildi.

17:33 ABD, BM Güvenlik Konseyinde Gazze'ye insani yardım sağlanması için çatışmalara "ara verme" çağrısında bulunan karar tasarısını veto etti.

17:17 ABD Başkanı Biden: Çatışmanın bölgeye yayılmasına engel olacağız. Yardımın sivillere gittiğinden emin olmalıyız. İnsani yardım Mısır'dan geçmeli

16:17 Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısında ölenlerin sayısını 471 olarak güncelledi

16:13 AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları dolayısıyla "3 günlük milli yas" ilan edileceğini bildirdi

16:01 İşgal altındaki Batı Şeria'da binlerce Filistinli, İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesi başta olmak üzere Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıları protesto etti

16:00 Filistin Gözlemevi "Tahaqaq", İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği ve 500'den fazla kişinin ölümüne yol açan saldırıya ilişkin İsrail ordusunun öne sürdüğü iddiayı çürüten bir analiz yayımladı.

15:28 Mısır, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 500 Filistinlinin öldüğü hastane saldırısı nedeniyle ülke genelinde 3 günlük yas ilan etti

15:01 Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 3 bin 478'e yükseldi

14:45 İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği hava saldırısında 12 Filistinli hayatını kaybetti.

14:19 Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısını kınayarak, "IFRC üyesi bir insani yardım kuruluşu olarak, dünyayı bu saldırılara karşı sesini yükseltmeye davet ediyoruz. Gazze'deki insanlara bir şekilde yardım, gıda, hastalara ilaç ulaştırmamız lazım." dedi.

14:18 İstanbul'daki camilerde, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için sela okundu, gıyabi cenaze namazı kılındı ve dua edildi.

14:13 Güney Afrika Cumhuriyeti Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırının savaş suçu olduğunu belirterek, saldırıyı şiddetle kınadı.

14:06 Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına karşı herkesin ayağa kalkması gerektiğini belirterek, "Dünya milletleri toplu şekilde ayağa kalkmadan, Birleşmiş Milletlerin yapısını değiştirmeden bu zulümler bitmez." dedi.

14:06 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki sanayi sektörü ve tesislerine yönelik yoğun saldırılar gerçekleştirerek, bölgede önceki saldırılardan kalan altyapıyı da yok etmeye devam ediyor.

14:04 Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin "sivillere yönelik her türlü şiddetin, tıbbi tesislere ve diğer sivil altyapıya yönelik saldırıların kabul edilemez" olduğunu bildirdi.

14:04 İrlanda'nın, tarih boyunca Filistin davasına olan ilgisi ve güçlü desteği onu diğer Avrupa Birliği ülkelerinden belirgin bir şekilde ayırıyor. Bunun temel nedenlerinin arasındaysa tarihsel benzerlikler ve ülkenin insan hakları konusundaki tavizsiz yaklaşımı gösteriliyor.

14:03 Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki çatışmalar 12. gününe girerken İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürdü.

13:51 İngiltere'de, Filistinlilerin insan haklarını korumak amacıyla avukatların kurduğu yardım kuruluşu, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıyı "savaş suçu" olarak niteledi.

13:50 Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısında yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

13:50 Sanat dünyasından ünlü isimler, İsrail'in Gazze'de yüzlerce kişinin ölümüne neden olan hastane saldırısına X ve Instagram hesaplarından tepki gösterdi.

13:44 Somali, Gazze'de hastaneye düzenlenen saldırıdan İsrail ordusunu sorumlu tutarak Gazze için uluslararası müdahale talebinde bulundu.

13:38 Hollanda'nın geçici hükümetinin Başbakanı Mark Rutte, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıya ilişkin "Hedef alınan el-Ehli Hastanesinden dramatik görüntüler var. İnsanlığın acısı tarif edilemez." dedi.

13:37 Uzmanlar, İsrail'in dün Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırı hakkında, bu eylemlerin ABD yeşil ışık yaktığı takdirde devam edebileceği ve İsrail'in direkt savaş suçu işlediği değerlendirmesinde bulundu.

13:33 İsrail ordusu, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'nin İslami Cihad tarafından vurulduğunu iddia ederek bunu kanıtladığını ileri sürdüğü bir radar haritası grafiği paylaştı.

13:15 Yunanistan'da denizcilik sendikası PENEN, Pire'de bir binanın 3. katında bulunan ofisinin balkonuna "Filistin halkına destek" pankartı astı.

13:14 İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in hastane saldırısı başta olmak üzere Gazze'de işlediği savaş suçlarına karşı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelere petrol ambargosu dahil İsrail'e yönelik "tam ambargo" çağrısında bulundu.

13:10 Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesine saldırısını kınamak ve Gazze halkıyla dayanışma amacıyla düzenlenen gösteriye katıldı.

13:07 Rusya Devlet Başkanı Putin: (İsrail'in hastane saldırısı) trajedi, korkunç bir olay ve felakettir.

12:59 Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıya ilişkin "Sorumlulardan hesap sorulmalı." ifadesini kullandı

12:57 İslami Cihad Hareketi, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombaladıkları yönündeki İsrail iddialarını yalanlayarak, bunun "asılsız olduğunu" belirtti.

12:51 Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği ve en az 500 kişinin hayatını kaybettiği hastane saldırısının tüm sorumluluğunun doğrudan Tel Aviv yönetimine ait olduğunu belirtti

12:26 Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 3 bin 300 kişi öldü, en az 13 bin kişi yaralandı

11:50 ABD Başkanı Joe Biden, Ürdün ziyareti iptal ederek İsrail'e gitti. Burada İsrail Başbakanı Netanyahu ile açıklama yapan Biden, hastane katliamıyla ilgili gerçekleri görmezden gelerek skandal bir açıklamada bulundu. Biden, "Hastanedeki patlamayı diğer taraf yapmış görünüyor." dedi. Biden, Gazze'deki hastane katliamı için 'patlama' ifadesini kullandı.

11:12 Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Tel Aviv'e yapacağı ziyarette, "gerçek bir dost olarak" İsrailli liderlere "zor sorular" yönelteceğini bildirdi.

11:10 Yunanistan yönetimi, İsrail'in Gazze el-Ehli Baptist Hastanesine dün düzenlediği saldırıdan dolayı "derin rahatsızlık" duyulduğunu bildirdi.

11:10 İran, Filistin-İsrail krizine doğrudan müdahale etmemesi yönünde ABD yönetiminden mesaj aldığına dair haberlerin doğru olmadığını açıkladı.

11:09 Avrupa Parlamentosunun (AP) İrlandalı Milletvekili Mick Wallace, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in İsrail-Filistin çatışmalarının ilk gününden itibaren İsrail'e destek mesajları verdiğini ve o ülkeyi ziyaret ettiğini belirterek, "İsrail'e gitmek Filistin halkına zulmedilmesi için açık çek vermek demek." dedi.

11:09 Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırısına ilişkin "Sivillerle dolu bir hastaneyi vurmanın hiçbir mazereti olamaz." dedi

11:00 ABD Başkanı Biden İsrail'de... Biden'ı İsrail Başbakanı Netanyahu karşıladı.

10:54 Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İsrail'in dün gece Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıyı "dehşet verici ve kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

10:53 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de sağlıkla ilgili durumun kontrolden çıktığını ve tıbbi yardımları ulaştırmak için beklenilen her saniye kayıplar verildiğini belirtti.

10:38 Finlandiya, Letonya, Estonya ve Polonya'dan üst düzey yetkililer, X sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırıyı kınadı.

10:33 Irak Türkmen Cephesi (ITC ) Başkanı Hasan Turan, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 500'den fazla Filistinlinin öldüğü hastane saldırısını kınadı.

10:30 İsrail'in Gazze Şeridi'nde 500'den fazla Filistinlinin öldüğü hastane saldırısı nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te bir günlük genel greve gidildi.

09:37 Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yapılan saldırının kapsamlı şekilde soruşturulması gerektiğini belirtti.

09:32 İsrail ordusu, Lübnan topraklarından düzenlenen tanksavar füzesi saldırısında 4 askerinin hafif şekilde yaralandığını bildirdi.

08:56 Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıları "katliam" şeklinde nitelendirerek kınadı.

08:33 İsrail ile Filistinli gruplar arasında çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 304'e yükseldi.

08:08 Almanya'da polis, Gazze'deki hastane saldırısının ardından Filistin'e destek gösterisi yapmak isteyen eylemcilere müdahale etti.

06:19 ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Beyaz Saray'ın önünde toplanan bir grup, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısını protesto etti.