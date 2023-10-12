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12 Ekim 2023 Perşembe 19:45:00 - Güncelleme:12 Ekim 2023 Perşembe 19:45:00

ABD'den İsrail'e önkoşulsuz askeri destek mesajı

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ABD, İsrail'e yapacağımız yardımlarda ön koşul belirlemediklerini açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail'in kendini savunma hakkı bulunduğunu ve ABD'nin ülkeye askeri desteğinin ön koşulsuz süreceğini belirtti.

Austin, Brüksel'deki karargahta düzenlenen NATO Savunma Bakanları toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İsrail-Filistin çatışmasına değinen Austin, "İsrail'e desteğimiz çok sağlam." dedi.

ABD'nin İsrail'e mühimmat ve "demir kubbe" hava savunma sistemi dahil, ihtiyacı olan şeyleri sağlamak için aciliyetle çalıştığını ifade eden Austin, ülkesinin hem Ukrayna'yı hem İsrail'i aynı zamanda destekleyebileceğinin altını çizdi.

Austin, ülkesinin, İsrail'e sağlayacağı yardımlar için herhangi bir şart koşup koşmadığıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Bu ekipmanı sağlamak için herhangi bir şart koşmadık. Bu profesyonel bir ordu. Doğru şeyleri yapacaklarını umuyor ve bekliyoruz. Operasyonlarını nasıl tanımlayacaklarını onlara bırakacağız. Tekrar ediyorum; farklı bir şey yapacaklarını düşünmek için hiçbir sebebimiz yok."

Bir gazetecinin, "NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, İsrail'in kendini savunma hakkının bulunduğuna ancak vereceği karşılığın orantılı olmasını beklediğine dair sözlerine katılıp katılmadığı" sorusu ve "orantılılığı" tanımlamasını istemesi üzerine Austin, şunları söyledi:

"Genel Sekreter ile İsrail'in kendi halkını koruma hakkının bulunduğu konusunda hemfikirim. Bunu yapmaya odaklı olacaklarını bekliyorum. Size orantılılığın tanımını yapmayacağım."

HİZBULLAH YIĞINAĞI GÖZLEMLENMEDİ

ABD Savunma Bakanı, İsrail sınırında Hizbullah'ın yığınak yaptığını gözlemleyip gözlemlemedikleriyle ilgili soru üzerine, "Bu İsrail'in odaklandığı bir konu. Biz de çatışmayı genişletecek eylemlere karşı duyarlıyız. Ancak şu ana kadar böyle bir şey görmedik." diye konuştu.

"İRAN'IN DAHLİ OLDUĞUNA DAİR HENÜZ BİR BULGUYA RASTLAMADIK"

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e başlattığı saldırıda İran'ın rolü olup olmadığı sorusuna Austin, "Bu saldırının planlanmasında ya da düzenlenmesinde İran'ın dahli olduğuna dair henüz bir bulguya rastlamadık." yanıtını verdi.

Austin, Hamas'ın saldırısını ABD'nin önceden haber alıp almadığıyla ilgili soru üzerine, "Önceden bilseydik İsrail'i uyarırdık. Bildiğim kadarıyla önceden böyle bir şey görmedik." dedi.

Etiketler : abd yardım israil ön koşulsuz yardım
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