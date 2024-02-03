ABD'den İran'a yönelik karşı saldırı! Biden: Cevabımız bugün başladı

ABD, 28 Ocak'ta Suriye-Ürdün sınırındaki Amerikan üssüne yönelik saldırıya karşılık ilk kez bölgede saldırılar düzenlediğini açıkladı. ABD Başkanı Joe Biden İran'a yönelik hava saldırılarına ilişkin açıklamada bulunarak, "Saldırıya bugün karşılık vermeye başladık, bu karşılık bizim seçtiğimiz zaman ve mekanlarda devam edecek." dedi.

İsrail'in Gazze soykırımı Orta Doğu'daki gerilimi yükseltti.

Peş peşe havalanan Amerikan savaş uçakları misilleme yaparak İran hedeflerini vurdu.

BİDEN: SALDIRIYA BUGÜN KARŞILIK VERMEYE BAŞLADIK

ABD Başkanı Joe Biden, 28 Ocak'ta Suriye-Ürdün sınırındaki Amerikan üssüne düzenlenen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Biden, 3 ABD askerinin öldüğü saldırının İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) destekli milis gruplarca gerçekleştirildiğini savundu ve söz konusu askerlerin cenaze törenine henüz katıldığını belirtti.

Bu saldırıya verecekleri karşılık konusunda, "Bu öğleden sonra benim talimatımla ABD ordusu, Suriye ve Irak'taki DMO ve ona bağlı milis gruplara ait hedefleri vurdu. Saldırıya bugün karşılık vermeye başladık, bu karşılık bizim seçtiğimiz zaman ve mekanlarda devam edecek." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Ortadoğu'da askeri bir çatışma peşinde olmadığını kaydeden Biden, bununla birlikte Amerikan askerlerini hedef alanlara karşılık vereceklerini vurguladı.

Biden: Üs saldırısına karşılık vermeye başladık

HAŞDİ ŞABİ'Yİ DE VURDULAR

Irak'ın batısında Şii milis gücü Haşdi Şabi'ye ait silah deposunun ABD saldırısında vurulduğu belirtildi.

Irak'ta İran destekli Şii milis gücü Nuceba Hareketi'ne bağlı "Telegram" hesabından yapılan paylaşımda, Enbar vilayetine bağlı Akkaşat bölgesinde Haşdi Şabi silah deposunun ABD saldırısına maruz kaldığı aktarıldı. Saldırıda ölü ya da yararlı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

IRAK: ABD SALDIRILARI ÜLKE EGEMENLİĞİNİN İHLALİDİR

Irak Başbakanlık Askeri Sözcüsü General Yahya Resul, yaptığı yazılı açıklamada, Irak'ın batısındaki Enbar'a bağlı Kaim ve sınır bölgelerinin ABD uçakları tarafından saldırıya maruz kaldığını belirterek, "Bu saldırılar, Irak'ın bölgede istikrarı sağlamaya çalıştığı bir dönemde gerçekleşti. Bu, Irak'ın egemenliğinin ihlali ve Irak hükümetinin çabalarının baltalanması anlamına geliyor." dedi.

Söz konusu ABD saldırılarının Irak'ı ve bölgeyi istenmeyen sonuçlara sürükleyen bir tehdit olduğuna dikkati çeken Resul, bunun sonuçlarının Irak ve bölgenin güvenlik ve istikrarı açısından vahim olacağını kaydetti.

DEYRİZOR ÇEVRESİNDEKİ GERİLİM

Suriye'de son dönemde Tenef bölgesi, Irak sınırına yakın Malikiyye ilçesi, Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesi ve Deyrizor ilindeki ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

Suriye'de İran destekli gruplara yönelik hava saldırısı!

ABD'YE YÖNELİK ÜS SALDIRISINDA NE OLMUŞTU?

ABD'nin Suriye-Ürdün sınır hattında bulunan askeri üssüne İran destekli güçler tarafından drone saldırısı düzenlenmiş. Saldırı sonucunda 3 ABD askeri ölmüştü. En az 41 ABD askerinin yaralandığı saldırı, Beyaz Saray yönetimine İran'a karşı daha geniş bir askeri operasyon baskısına yol açmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden saldırının ardından yaptığı açıklamada "Bunun Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli radikal militan gruplarca gerçekleştirildiğini biliyoruz. ABD'nin seçeceği zaman ve şekilde saldırının sorumlularından hesap sorulacak" demişti.

ABD yetkililerinden yapılan açıklamaya göre ise saldırı Irak'ta bulunan İran destekli güçler tarafından yapıldı. Saldırı anında üsse geri dönen bir ABD insansız hava aracı nedeniyle İran güçlerinin drone saldırısı önlenemedi.