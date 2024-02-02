02 Şubat 2024 Cuma 10:52:00 - Güncelleme:02 Şubat 2024 Cuma 10:52:00
ABD'den iadesi sağlanan tarihi eserler... Bakan Ersoy açıklamalarda bulundu
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, ABD'den iadesi sağlanan tarihi eserlerin tanıtım toplantısında konuştu.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ABD'den iadesi sağlanan tarihi eserlerin tanıtım toplantısında konuştu.
Ayrıntılar geliyor...
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- ABD'den iadesi sağlanan tarihi eserler... Bakan Ersoy açıklamalarda bulundu