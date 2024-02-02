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02 Şubat 2024 Cuma 10:52:00 - Güncelleme:02 Şubat 2024 Cuma 10:52:00

ABD'den iadesi sağlanan tarihi eserler... Bakan Ersoy açıklamalarda bulundu

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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, ABD'den iadesi sağlanan tarihi eserlerin tanıtım toplantısında konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ABD'den iadesi sağlanan tarihi eserlerin tanıtım toplantısında konuştu.

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Etiketler : mehmet nuri ersoy abd eser
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