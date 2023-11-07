ABD'den Gazze işgali açıklaması: "İsrail'i bu konuda desteklemiyoruz"

ABD'den Gazze işgali açıklaması: "İsrail'i bu konuda desteklemiyoruz"

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'yi tekrar işgal etmesini desteklemediklerini, bunu da İsrail'e açık bir şekilde bildirdiklerini duyurdu.

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