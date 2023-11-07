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ABD'den Gazze işgali açıklaması: "İsrail'i bu konuda desteklemiyoruz"
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07 Kasım 2023 Salı 21:53:00 - Güncelleme:07 Kasım 2023 Salı 21:53:00

ABD'den Gazze işgali açıklaması: "İsrail'i bu konuda desteklemiyoruz"

Kaynak: AA

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ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'yi tekrar işgal etmesini desteklemediklerini, bunu da İsrail'e açık bir şekilde bildirdiklerini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'yi tekrar işgal etmesini desteklemediklerini, bunu da İsrail'e açık bir şekilde bildirdiklerini duyurdu.

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Etiketler : abd gazze israil
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