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08 Şubat 2022 Salı 18:17:00 - Güncelleme:08 Şubat 2022 Salı 18:18:00

ABD'de Kovid-19 can kaybı 905 bini aştı

Kaynak: AA

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ABD'de koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 905 artarak 905 bin 544'e çıktı. California 81 bin 350 can kaybı ile ilk sırada bulunuyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 346 bin 770 artarak 76 milyon 853 bin 612 oldu.

Ülkede 2 bin 905 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle COVID-19 kaynaklı can kaybı sayısı, 905 bin 544'e yükseldi.

VAKA VE CAN KAYBINDA İLK SIRADA CALİFORNİA VAR

California, 8 milyon 675 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 6 milyon 436 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 680 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 81 bin 350 ile ilk sırada bulunurken, Texas'ta 80 bin 771, Florida'da ise 66 bin 463 kişi hayatını kaybetti.

ABD'DE AŞILAMA

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 80,4'üne en az bir doz, yüzde 68,2'sine iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 43,6'sına ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 251 milyondan fazla kişiye ilk doz, 213 milyona yakın kişiye ikinci doz, 90 milyondan fazla kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

Etiketler : ABD Kovid-19 Ülke California
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