ABD yerinin bilinmediğini söylemişti! Firari FETÖ'cü Arif Erdem ortaya çıktı
Firari FETÖ'cü eski futbolcu Arif Erdem 1,5 yılın ardından New York'ta ortaya çıktı. ABD'nin daha önce yerinin bilinmediğini söylediği firari FETÖ'cü Erdem'in ABD'de olduğu bu fotoğraflarla belgelendi.
ABD'nin yerinin bilinmediğini söylediği firari FETÖ'cü Arif Erdem, 1,5 yıl aradan sonra ortaya çıktı. New York'ta bir restoranda yemek yerken görüntülenen firari FETÖ'cünün, ABD'de olduğu bir Türk vatandaşının kayda aldığı fotoğraflarla kanıtlanmış oldu.
Türkiye, ABD'den firari FETÖ'cü ve eski futbolcu Arif Erdem'in iade edilmesini talep etmiş ancak Erdem'in yerinin bilinmediği gerekçesiyle iade talebi gerçekleştirilememişti.
FETÖ'cü Arif Erdem, ilk olarak 24 Ocak 2020 tarihinde Virginia'nın Manassas şehrinde ortaya çıktı. Arif Erdem, aradan yaklaşık 1,5 yıl geçtikten sonra bu kez New York'ta bir restoranda yemek yerken görüntülendi. Bir Türk vatandaşı FETÖ firarisini tanıdı ve o anları kayda aldı.
Firari FETÖ'cü Arif Erdem'in 2012-2013 yıllarında FETÖ elabaşı Fetullah Gülen'in kullandığı cep telefonuyla 289 kez görüştüğü ve mesajla iletişim kurduğu belirlenmişti aynı zamanda ByLock kullanıcısıydı bir gizli tanık beyanına göre örgütte imam olarak nitelendiriliyordu.
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