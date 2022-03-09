VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
TÜMOSAN üretti: Türk jetleri yerli motorla piste güvenle iniyor
Dünyanın gözü bu zirvede! ''Türkiye sayesinde gerçekleşecek''
Rus limanlarındaki gemiler en kısa zamanda Türkiye'ye gelecek
Başkan Erdoğan'dan '28 Şubat ittifakı' yorumu
Türkiye'den Rus petrolü kararı!
Atak helikopterinde ilk ihraca
Türkiye'den bir ilk! NATO ülkesine ihraç ettiler
Heyecanlandıran MMU paylaşımı
Sunucu Melissa Bağcı: "Görevimi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyorum."
Hayatın ritmini hisseden kadınlar
Sınırdaki gizli havaalanı! Ya Rusya vurursa?
AB'den Rusya'yı kızdıracak plan
Stokçu hapis yatacak!
Polonya'nın teklifi ABD'yi ayağa kaldırdı
"Türkiye güçlü adımlar attı"
Kar geri geliyor
‘Korkuyorum'a farklı yorum
Romantik yemek
Heyecanlandıran paylaşım
Yolun ortasında bıraktı
Görüşmeleri online yapıyor
Çıldır Gölü'nde drift
Tek başına alışveriş
-110 derecede eziyet
09 Mart 2022 Çarşamba 12:07:00 - Güncelleme:09 Mart 2022 Çarşamba 12:07:00

ABD yasakladı! Türkiye Rus petrolü kararını duyurdu

Kaynak: Reuters

ABONE OL

Enerji Bakanı Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Rus petrolünü satın almaya devam edeceğini ve küresel talebi karşılamaya yardımcı olacak bir adımla İran'a uygulanan yaptırımların kaldırılmasını umduğunu belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, katıldığı CERAWeek enerji konferansı öncesinde yaptığı açıklamada Türkiye'nin doğalgaz talebinin %45'ini, petrolün %17'sini ve benzinin %40'nı Rusya'dan karşıladığını söyledi.

Bayraktar, "Dünyanın daha çok petrole ihtiyacı var. ABD'den, Venezuela'dan, İran'dan, Suudi Arabistan'dan nereden olursa olsun bir yerden gelmeli" ifadelerini kullandı.

Bayraktar, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı petrolü kolay kolay başka bir yerden tedarik edemeyeceğini söyleyerek, "Rusya eskiden beri güvenilir bir tedarikçi" dedi.

Türkiye, Washington 2018'de, 2015 İran nükleer anlaşmasından çıkmadan ve İran'a karşı yaptırımları yeniden devreye almadan önce İran'dan günde 200,000 varil ham petrolü ithal ediyordu.

Bayraktar, "Bir anda sıfıra indik. Bu sefer de Rusya ile yeni bir tedarik sorunu yaşayamayız" dedi.

Türkiye, Washington ve Tahran'ın yakında İran'ın 2015 nükleer anlaşmasını yeniden uymaya başlamasını sağlayacak anlaşmaya varmasını umuyor. İran ve ABD neredeyse bir yıldır anlaşmayı yeniden devreye almak için görüşmeler yürütüyor.

Bayraktar, "Umarım İran sorunu yakında çözülecek. Bu arz sorunu ile baş etmemiz daha kolay olacaktır" diye ekledi.

Etiketler : Tahran Türkiye Washington
İşlerine karışmam

İşlerine karışmam
Mayosuz Hadise

Mayosuz Hadise
Yasak Elma'ya sürpriz oyuncu

Yasak Elma'ya sürpriz oyuncu
Yeşilay'ın ‘esnaf elçileri'

Yeşilay'ın ‘esnaf elçileri'
Can dostları için sokak sokak dolaşıyor

Can dostları için sokak sokak dolaşıyor
Oğluyla karavan tatili

Oğluyla karavan tatili
Ölmediklerini ispat etmeye çalışıyorlar

Ölmediklerini ispat etmeye çalışıyorlar
Ödülünü sevgilisine ithaf etti

Ödülünü sevgilisine ithaf etti
‘Münaşaka' kapalı gişe

‘Münaşaka' kapalı gişe

EN ÇOK OKUNAN HABERLER