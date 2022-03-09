Türkiye'den Rus petrolü kararı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, katıldığı CERAWeek enerji konferansı öncesinde yaptığı açıklamada Türkiye'nin doğalgaz talebinin %45'ini, petrolün %17'sini ve benzinin %40'nı Rusya'dan karşıladığını söyledi.

Bayraktar, "Dünyanın daha çok petrole ihtiyacı var. ABD'den, Venezuela'dan, İran'dan, Suudi Arabistan'dan nereden olursa olsun bir yerden gelmeli" ifadelerini kullandı.

Bayraktar, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı petrolü kolay kolay başka bir yerden tedarik edemeyeceğini söyleyerek, "Rusya eskiden beri güvenilir bir tedarikçi" dedi.

Türkiye, Washington 2018'de, 2015 İran nükleer anlaşmasından çıkmadan ve İran'a karşı yaptırımları yeniden devreye almadan önce İran'dan günde 200,000 varil ham petrolü ithal ediyordu.

Bayraktar, "Bir anda sıfıra indik. Bu sefer de Rusya ile yeni bir tedarik sorunu yaşayamayız" dedi.

Türkiye, Washington ve Tahran'ın yakında İran'ın 2015 nükleer anlaşmasını yeniden uymaya başlamasını sağlayacak anlaşmaya varmasını umuyor. İran ve ABD neredeyse bir yıldır anlaşmayı yeniden devreye almak için görüşmeler yürütüyor.

Bayraktar, "Umarım İran sorunu yakında çözülecek. Bu arz sorunu ile baş etmemiz daha kolay olacaktır" diye ekledi.