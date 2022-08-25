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25 Ağustos 2022 Perşembe 08:29:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2022 Perşembe 08:29:00

ABD ve Avrupa'ya küstah çağrı! "Erdoğan'a karşı 6'lı masayı destekleyelim"

Kaynak: Akşam Gazetesi

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Fransız gazetesi L'Opinion, ABD ve Avrupa'nın 6'lı masaya destek vermesi gerektiğini savunarak, “Türkiye'yi Erdoğan sonrası döneme hazırlamalarının zamanı gelmiştir” diye yazdı.

Fransa'nın liberal eğilimli L'Opinion gazetesinde "Türkiye'de Erdoğan sonrasını hazırlamak" başlıklı bir yazı yayımlandı. Yazıda ABD ve Avrupa'nın Türkiye'yi Erdoğan sonrasına hazırlaması gerektiği savunularak, ABD ve Avrupa'ya çağrıda bulunuldu. İktidar değişikliği için Türkiye'ye daha fazla izolasyon uygulanması gerektiği kaydedilen yazıda, 6'lı masanın desteklenmesi gerektiği vurgulandı. AK Parti'nin halen birinci parti olduğu ifade edilen yazıda Türkiye'de eninde sonunda iktidar değişikliği yaşanacağı savunuldu. 6'lı masaya aday önerisinde de bulunan gazete, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu görmemezlikten geldi, muhalefete ortak aday için CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu önerdi. "Türkiye; kendisi, Avrupa ve Avrasya jeopolitik dengesi için büyük bir tarihin arifesindedir" denilen yazıda şu küstah ifadeler kullanıldı:

İZOLASYON TEHDİDİ: "Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşında merkezi bir konumda bile olsa, Batı ile gerilim stratejisi orta vadede ters etki yapmaktadır. Türk orta sınıfı siyasi istikrar ve Avrupa'ya yakınlaşmanın arayışındayken bu strateji Türkiye'nin ABD ve Avrupa karşısındaki izolasyonunu artırmaktadır."

AYASOFYA RAHATSIZLIĞI: "Son olarak, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi ve AKP devletinin kurulmasıyla sembolize edilen Mustafa Kemal'in mirasının tasfiyesi, Türk toplumunda artan bir direnişle karşılaşmaktadır. 2019 belediye seçimleri, İstanbul ve Ankara'da muhalefetteki belediye başkanlarının seçilmesiyle AKP'nin yenilgisiyle sonuçlanmıştır."

6'LIYA ADAY ÖNERDİ: "2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri yaklaşırken Türk muhalefeti birliğini sağlayabilecek mi? Ortak bir proje üzerinde çalışmak üzere altı partiden (CHP, İyi Parti, DEVA, Gelecek, Saadet, Demokrat Parti) oluşan bir muhalefet koalisyonu kuruldu. Geriye tek kalan ortak bir aday bulunmasıdır. 51 yaşındaki İstanbul belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı yarışındaki en karizmatik ve en çok şansı olan muhalefet lideri."

BU İŞE EL ATALIM: "Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan değildir ve eninde sonunda AKP sayfasını çevirecektir. Amerikalıların ve Avrupalıların, önemli bir ticaret ortağı olan 80 milyondan fazla nüfusa sahip bir ülkeye yönelik uzun vadeli bir strateji belirleyerek ve Türkiye'de muhalefete oy verecek Türklere el uzatarak kendilerini Erdoğan sonrası döneme hazırlamalarının zamanı gelmiştir."

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan 6 lı masa fransa
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