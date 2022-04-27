ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'dan Türkiye'ye teşekkür
Kaynak: AA
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya ve ABD arasındaki tutuklu takasındaki rolü nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti. "Bu çok önemli konuda Türk ortaklarımıza yardımlarından dolayı teşekkürü borç biliriz" dedi.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya ve ABD arasındaki tutuklu takasına dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
"Trevor Reed'i evine tekrar kabul ederken, Türkiye'ye Reed'in evine güvenli bir şekilde dönmesindeki rolü için minnettarız. Bu çok önemli konuda Türk ortaklarımıza yardımlarından dolayı teşekkürü borç biliriz."
ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada Rusya'da tutuklu bulunan eski ABD Deniz Piyadesi Trevor Reed'in serbest bırakıldığını ve ülkesine bugün döneceğini açıklamıştı.
İsminin açıklanmasını istemeyen bir ABD'li Dışişleri Bakanlığı yetkilisi ise mahkum değişimi kapsamında serbest bırakılan Rus vatandaşı Konstantin Yaroşenko'ya ABD Başkanı Joe Biden'ın özel af çıkardığını söylemişti.
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