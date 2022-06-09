VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD, Türkiye'nin geri adım atmayacağını düşünüyor!
Sivas'ta sağanak: Caddeler göle döndü
Emine Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun eşi Flores ile Millet Kütüphanesi'ni gezdi
Yunanistan'da sığınmacıları geri itmeye karşı eylem
BM: Dünya, Ukrayna savaşı nedeniyle ekonomik krizin eşiğinde
Kuzey ve iç kesimlerde kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'a taziye mesajı
AP, iklim paketindeki bazı düzenlemelerde uzlaşamadı
DSÖ: Dünyada binin üzerinde maymun çiçeği vakası var
6. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
Fatih'te tramvay ile polis aracı çarpıştı
Yarın ve cuma günü yağışlar sürecek
Türkiye ile Venezuela arasında 3 anlaşma imzalandı
Başkan Erdoğan: İsveç, terörün cirit attığı bir ülke
Kirada yüzde 25 sınırı TBMM'de kabul edildi
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten AP'ye tepki
Ucuz ekmek satan fırıncının iş yerine tüfekle saldırdı
Maymun çiçeği virüsü bir ülkede daha görüldü
Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye'de bir ilk olacak! Yüzde 80 tamamlandı
Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 9 kişi hakkında gözaltı kararı
Muş'ta çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
YPG/PKK'lıların ABD yapımı tanksavarları, objektiflere yansıdı
09 Haziran 2022 Perşembe 01:00:00 - Güncelleme:09 Haziran 2022 Perşembe 01:00:00

ABD, Türkiye'nin Suriye'ye operasyon konusunda geri adım atmayacağını düşünüyor

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf, Türkiye'yi olası Suriye operasyonundan vazgeçirmek için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini ancak Ankara'nın, ABD istiyor diye operasyondan "geri adım atacağını" düşünmediğini söyledi.

Leaf, Orta Doğu Politikasından Sorumlu Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dana Stroul ile Senato Dış İlişkiler Komitesinde ABD'nin Suriye politikası üzerine bir oturumda konuştu.

Oturumda, Suriye'deki insani durum, Beşşar Esed rejiminin varlığını sürdürmesi ve Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak üzere bu ülkenin kuzeyine yönelik olası operasyon konuları gündeme geldi.

Türkiye'nin olası Suriye operasyonundan endişe duyduklarını, Türkiye ile olası bir operasyonu önlemek üzere görüşmeler yaptığını belirten Leaf, "Türk hükümeti bizim böyle bir girişim konusundaki görüşlerimizi çok iyi biliyor. Onlarla bir dizi üst düzey angajmanımız oldu. Henüz işe gireli bir hafta olmadı. Türk hükümeti ile bu konuda angaje olmak için erken bir fırsat arıyorum." dedi.

ABD'li üst düzey diplomat, Türkiye'nin olası bir operasyonunun, ABD'nin Suriye'deki misyonunu da tehlikeye atacağını iddia ederken, "Türk hükümetini bu operasyondan geri adım attırmak için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz." diye konuştu.

Bir senatörün, "Peki Türkiye geri adım atacak mı?" sorusuna ise Leaf, "Kaygılarımızı ifade ediyoruz ama şu anda sadece bu konuda değil diğer konularda da karşılık vermeye yanaşmıyorlar. Dolayısıyla açık olmak gerekirse geri adım atmıyorlar." yanıtını verdi.

ABD Savunma Bakanlığı Ortadoğu Politikasından Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Stroul da açıklamalarında Türkiye'nin olası operasyonundan endişe duyduklarını dile getirdi.

Stroul, "ABD, Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini kabul ediyor ve düzenli olarak tüm taraflara gerilimi azaltma gereğini iletiyor. Bununla birlikte, herhangi bir yeni saldırı, bölgesel istikrarı daha da zayıflatabilir ve ABD güçlerini ve koalisyonun DEAŞ'a karşı kampanyasını riske atabilir." ifadelerini kullandı.

"Esed'in, BAE tarafından bir devlet başkanı olarak karşılandığını görmek beni şok etti"

Suriye'de Beşar Esed rejiminin halen düşmemesi ve bazı Arap ülkelerince yeniden tanınması da panelin gündemindeydi.

Leaf, "Esed'in düşeceği konusunda hiçbir zaman emin olmadım. Bu da kristal bir kürem olduğu için değil, bu tür rejimlerin doğasında, en son kendilerinin düştüğünü iddia etmeleri ve kolay kolay yıkılmamaları olduğu için biliyorum." dedi.

Bölgedeki tüm ABD ortakları ile Esed rejimine meşruiyet atfedecek faaliyetlerden kaçınmaları için temas kuracağını belirten Leaf, "Beşar Esed'in, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından bir devlet başkanı olarak karşılandığını görmek beni şok etti. BAE'lilere bunun gerçekten muazzam bir propaganda değeri olduğunu ve başka bir şey olmadığını açıkça belirttik." diye konuştu.

Rejimin toplu katliamlarına tanıklık eden bir kişi oturuma katıldı

Oturumun sonunda, Suriye'de Şam belediyesinde çalıştığı sırada rejimin hapishanelerinde işkencelerden ölenlerin gömülmesinde görev alan "Mezarcı" lakaplı maskeli bir kişi de oturuma katıldı.

Söz konusu Suriyeli, daha önce rejim tutuklularının resimlerini çeken "Sezar" lakaplı Suriyelinin de kongrede işkence gören insanların fotoğraflarını paylaştığını hatırlatarak Esed rejiminin o günden daha az zalim olmadığını söyledi.

Mezarcı lakaplı Suriyeli "Suriye halkı daha az risk altında değil. Savaş suçlarına tanık olan birinin daha kaç kez karşınızda oturması ve Esed rejiminin dehşetini anlatması gerekiyor? Umarım hikayemi paylaşarak içinizde bir şeyleri ateşleyebilir ve belki de Suriye'nin geleceği için umutları tazeleyebilirim." dedi.

2011'de rejimin istihbarat görevlileri tarafından rejimin hapishanelerinde öldürülen insanların gömülmesi için görevlendirildiğini belirten Mezarcı, pikaplarla kendisine haftalık 300 ila 600 ölü getirildiğini belirtti.

Bir kısım toplu mezarların yerlerini bildiğini ifade eden yüzü kapalı Suriyeli, Amerikan Kongresi'ne, Esed rejiminin hapishanelerinde işkencelere maruz kalan siviller için harekete geçme çağrısında bulundu.

Etiketler : Orta Doğu Politika ABD Dışişleri Bakanlığı ABD
Usta isim 'İyilik'te

Usta isim 'İyilik'te
150 Bin liralık tatil

150 Bin liralık tatil
Şıklık yarışı

Şıklık yarışı
Gece gündüz onu düşünüyor

Gece gündüz onu düşünüyor
Türk oyunculara sahip çıktı

Türk oyunculara sahip çıktı
Günler sonra İstanbul'da

Günler sonra İstanbul'da
Fahriye 36 oldu

Fahriye 36 oldu
Nikâhlarını Roma sokaklarında kutladı

Nikâhlarını Roma sokaklarında kutladı
Listelere hızlı giriş

Listelere hızlı giriş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX