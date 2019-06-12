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12 Haziran 2019 08:00 | Çarşamba

'ABD tehdit dilini bırakmalı'

Dışişleri Bakanlığı, ABD Temsilciler Meclisi’nin Türkiye kararına sert tepki göstererek, Karar, müttefik ilişkileriyle bağdaşmıyor. Tehdit dilinin gündemde tutulması kabul edilemez dedi.

Trump yönetimi, Türkiye’nin S-400 alımına ilişkin tehditlerine bir yenisini ekledi. Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen “ABD-Türkiye ittifakına yönelik endişelerin ifade edilmesi” başlıklı kararda, Türkiye'nin S-400 ve F-35'leri birlikte alamayacağı ve birini tercih etmesi gerektiği belirtilerek ve yine yaptırım tehditleri savruldu. Ayrıca, kararın Türkiye’nin NATO üyeliğini tehlikeye sokacağı kaydedildi. 

İDDİALAR TEMELSİZ 

Türk Dışişleri Bakanlığı, Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen karara çok sert tepki gösterdi. Açıklamada, “Karar, Türkiye’yle ABD arasındaki köklü dostluk ve müttefiklik ilişkileriyle hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır. Kararda Türkiye'nin dış politikası ve yargı sistemi hakkında yer verilen haksız ve temelsiz iddiaların kabul edilmesi asla mümkün değildir” ifadeleri kullanıldı. 

DİYALOGDAN YANAYIZ 

Görüş farklılıklarının giderilmesinde diyalog ve saygının en etkili yol olduğunun vurgulandığı açıklamada, “Bunun yerine, tehdit ve yaptırım dilinin gündemde tutulmaya devam edilmesi ve birtakım suni miatlar konulması kabul edilemez” denildi.

TÜRK PİLOTLARIN EĞİTİMİ DURDURULDU

Pentagon, Türk pilotlara ABD'nin Arizona eyaletindeki Luke Hava Kuvvetleri Üssü'nde verilen F-35 avcı uçağı eğitimin sonlandırıldığını bildirdi. Pentagon Sözcüsü Mike Andrews, “Türkiye halihazırdaki politikasını sürdürmeye devam ederse müttefikimizin F-35 programına katılımını yavaş yavaş azaltacağız” diyerek tehditlerini sürdürdü. F-35 programında 4 pilot, 2 eğitmen ve ayrıca eğitim alan yaklaşık 20 bakım personeli bulunuyor. Öte yandan Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ellen Lord, Pentagon’un Türk Savunma Bakanlığı ile Türkiye’nin F-35 projesi için ödediği paranın iadesi konusunda görüşme yaptığını söyledi

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